Social 16-02-2024

Con recursos Subdere realizan operativos de atención veterinaria en San Javier

Con una inversión de $6.5 millones, estas atenciones son financiadas con recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y ejecutado por la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Linares.



Hasta la comuna de San Javier llegó este miércoles el encargado de la Unidad Regional Subdere (URS) del Maule, Hugo Silva Lemus, junto a su equipo técnico, para reunirse con la delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama, vecinas y vecinos de la comuna, para participar de un nuevo operativo de “Veterinaria de Emergencia”, ejecutado por la Delegación Presidencial Provincial de Linares y financiado por el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) con una inversión de $6.5 millones.



Esta nueva jornada en el sector de Huerta de Maule consistió en la consulta de 30 animales de compañía, donde el médico veterinario realizó atenciones de medicina general y tratamientos preventivos sanitarios, además de, vacunación, desparasitación interna y externa e implantación de microchips para mascotas que aún no están con su chip correspondiente a lo señalado por la Ley 21.020.



“Estamos en un despliegue en terreno con un operativo veterinario, en el cual se le brinda vacunaciones antirrábicas, sextuple y antiparasitario interno y externo a las mascotas del sector, todo esto, dentro del programa de tenencia responsable de animales de compañía”, destacó el encargado regional Subdere Maule.



Tras la postulación y adjudicación de la DPP de Linares a los fondos de la Subdere en la línea de Tenencia Responsable, se realizarán operativos en las comunas de la provincia de Linares; San Javier, Colbún, Yerbas Buenas, Villa Alegre, Linares, Longaví, Parral y Retiro, donde en cada una serán atendidos de 30 a 40 animales de compañía, entre perros y gatos.



La delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama, agradeció los recursos y señaló que este ‘’es un sector bastante rural, por lo tanto, poder llegar con los servicios que permitan bienestar a las mascotas de esta zona es importante. Además, en este sector hubo afectaciones producto de las dos emergencias climáticas en invierno del año pasado”.



Para la realización de este operativo, atiende un médico veterinario, donde realizará medicina general y tratamientos preventivos sanitarios para perros y gatos.

Ana Orellana, vecina de Huerta de Maule, contenta por el operativo realizado, comentó que “el operativo me parece súper bueno, porque lo necesitamos harto. De repente no tenemos la posibilidad de hacer esto con los animalitos y esto es súper’’.