Concurso de la Comisión Nacional de Riego se convierte en un pilar clave para fortalecer al rubro maicero de San Clemente y su tradición agrícola

- A partir de este mes de mayo, estará disponible la convocatoria al concurso dirigido a las Cooperativas y Seguridad Alimentaria que busca mejorar el acceso al riego y promover la valorización de cultivos tradicionales como cereales, leguminosas, hortalizas y papas, el cual dispone de un fondo de $2.600 millones a nivel nacional.



Para contribuir a los desafíos que hoy enfrenta este sector productivo, la Comisión Nacional de Riego (CNR) del Ministerio de Agricultura, abrirá la convocatoria en el mes de mayo, a un nuevo concurso que reconoce el valor estratégico de los cultivos tradicionales, que han sido por décadas la base de la Pequeña Agricultura Familiar Campesina, aportando a la soberanía alimentaria, la identidad territorial y la economía rural.



El Coordinador Regional CNR, Claudio Cortés, destacó este concurso como un recurso significativo para mantener la vigencia de los cultivos: “ha sido un apoyo clave para la región, que es una de las principales zonas productoras de maíz en el país, contribuyendo al rescate y fortalecimiento de este cereal. Invitamos a agricultores y agricultoras a postular a esta iniciativa que permitirá la inversión en infraestructura de riego como obras de tecnificación y tranques”.



Por su parte, la Seremi de Agricultura de la región, Claudia Ramos, señaló que “este concurso busca no sólo mejorar el acceso al riego, sino también valorar los cultivos tradicionales que forman parte esencial de la agricultura chilena, contribuyendo a la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas agrícolas”.

IMPULSO SIGNIFICATIVO PARA LOS MAICEROS DE SAN CLEMENTE

Estos concursos han sido un respaldo concreto y trascendental para la comuna de San Clemente, reconocida por su fuerte tradición agrícola, siendo el pilar de la economía de la zona y especialmente para el sector dedicado al cultivo de maíz.

Uno de los beneficiarios de este importante concurso es Juan Tapia, pequeño productor dedicado por más de 30 años a la agricultura, quien ha sido testigo directo del impacto de estos recursos con la obtención de un sistema de riego por aspersión con carrete: “es un apoyo que significa demasiado, porque ahora no hay gente que quiera trabajar regando y este equipo es la única forma de salir adelante con la siembra para que se mecanice el riego y se aprovechen las aguas. Estoy muy agradecido de los profesionales de la CNR que me ayudaron”.



Las postulaciones al concurso 11-2025 comienzan a partir de este 2 de mayo y las bases ya se encuentran disponibles en el sitio web www.cnr.gob.cl