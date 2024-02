Política 08-02-2024

Condolencias y pesar tras muerte del ex presidente Sebastián Piñera.



Con expresiones de pesar y solidaridad diversos senadores y senadoras hicieron presente sus condolencias tras el trágico fallecimiento del ex presidente de la República y ex senador, Sebastián Piñera Echenique, a los 74 años.

Luego que se confirmara su deceso en el marco de un accidente aéreo ocurrido en el Lago Ranco, el presidente del Senado y parlamentario por el Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), adhirió a la consternación por esta tragedia que enluta al país y confirmó que se realizarán todos los protocolos para los funerales de Estado del ex mandatario y las respectivas honras fúnebres, en el Salón de Honor del Congreso en la capital, cuando los restos del ex senador y ex presidente de la República arriben a Santiago.

El senador Rodrigo Galilea, presidente nacional de RN y también parlamentario por el Maule, manifestó su conmoción y pesar tras la muerte accidental del ex presidente Piñera y destacó que “es una figura emblemática desde el retorno de la democracia y le correspondió liderar al país en momentos complejos, por ejemplo: en su primer periodo enfrentó la reconstrucción post terremoto de 2010 y, en el segundo mandato, el denominado estallido social donde abrió procesos políticos que enfrentaran este clima de malestar en el país”.

Destacaron que Sebastián Piñera fue electo Presidente de la República, en dos periodos, entre el 11 de marzo de 2010 al 11 de marzo de 2014, y entre el 11 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022. Asimismo, se desempeñó como senador por la 8ª Circunscripción Santiago Oriente, en el periodo 1990-1998.