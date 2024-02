Social 14-02-2024

Consejos útiles para prevenir las molestas infecciones urinarias

En el verano, muchas de las recomendaciones que entregan los especialistas apuntan a usar bloqueador para cuidarse de los rayos del sol. Sin embargo, existe un enemigo silencioso que por estas fechas ataca principalmente a las mujeres.



Ya estamos en pleno verano, con el calor, las vacaciones y la temporada de playas y piscinas. Por ello, durante estos meses cientos de miles de personas estarán entrando y saliendo del agua para refrescarse.

Muchos de los consejos que entregan los especialistas apuntan a usar bloqueador constantemente para cuidarse de los rayos del sol. Sin embargo, existe un enemigo silencioso que por estas fechas ataca principalmente a las mujeres: las infecciones urinarias.

El calor, el sudor y la humedad son el complemento perfecto para la aparición de bacterias que producen la denominada cistitis, una inflamación de la vejiga que provoca ardor al orinar, molestias en la parte baja del abdomen y deseos de ir al baño una y otra vez.

Para prevenir situaciones como estas y reducir los factores de riesgo, la higiene es clave. Pero no en exceso, ya que lavarse en demasía altera el equilibrio de los gérmenes que existen para evitar que se produzcan infecciones.

En esa línea, una buena alternativa para mantener la higiene y el cuidado es la utilización de toallitas húmedas, para limpiar las zonas delicadas, y de protectores diarios y/o toallas higiénicas, según la fase del ciclo menstrual o la necesidad de cada mujer, con el objetivo que estén libres de humedad.

“Nuestros productos están pensados, diseñados y fabricados para ayudar a proteger y cuidar la zona íntima, en cualquier instancia y escenario posible. Un ejemplo de esto es el nuevo protector con indicador de Ph, que cambia de color cuando debe ser reemplazado, ayudando a mantener la zona íntima equilibrada y saludable. Ahora en verano, es una muy buena alternativa para resguardar la higiene femenina”, explica Carolina Araya, Brand Manager de Kotex.

La ejecutiva de Kimberly-Clark agrega que otra de las opciones para que las mujeres se sientan cómodas, seguras y secas durante el ciclo menstrual es el uso de tampones. “Estos productos se adaptan naturalmente al cuerpo y son fáciles de poner gracias a su zona antideslizante que permite un mejor agarre y manipulación. Además, están disponibles en tres niveles de absorción (regular, super y super plus), son discretos y la alternativa perfecta para los panoramas de playa o piscina, y no detener nuestros planes por la menstruación”, señala Carolina Araya.

Además del uso de productos de higiene femenina, otras recomendaciones para evitar las molestas infecciones urinarias son evitar permanecer por largos periodos en el agua, preferir la ropa de algodón, beber líquido constantemente y no aguantar las ganas de ir al baño.