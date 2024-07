Nacional 23-07-2024

Contraloría solicita informe al hospital de Temuco donde sustrajeron a guagua y recinto abre sumario

a Contraloría General de la República informó este lunes que solicitará al Hospital Regional de Temuco un informe para conocer los antecedentes que llevaron al robo de una recién nacida desde el recinto. "Ante los hechos conocidos, la Contraloría Regional de La Araucanía ofició al recinto para que informe respecto de la desaparición de recién nacido", dijo el órgano. El recinto tiene un plazo de tres días para enviar una respuesta.

Por su parte, el Ministerio de Salud oficiará al Hospital Regional de Temuco con el fin de reforzar las medidas de seguridad tras el robo de la guagua. "Como ministra también he oficiado para que se refuercen las medidas de seguridad", dijo la titular de la cartera, Ximena Aguilera. Entre las medidas que exigirá la autoridad sanitaria está una mayor vigilancia a las personas que circulan por el recinto médico y que el personal de salud porte sus respectivas credenciales. "Que no haya un libre ingreso de cualquier persona y que se controle también la salida del hospital, especialmente si están saliendo con un menor", indicó la ministra. "Cuando son zonas de recién nacidos, hay mucha gente que va a visitar. Entonces son particularmente más desafiantes en el sentido de que circula mayor cantidad de gente y por eso es importante el refuerzo de las medidas de seguridad. Si entra alguien con un uniforme asistencial, tiene que cortar sus credenciales y tiene que haber gente que esté controlando", complementó la secretaria de Estado. En tanto, luego de ser encontrada la recién nacida, el director del Hospital Regional de Temuco, Heber Rickenberg, aseguró que el establecimiento es seguro para los usuarios y anunció un sumario administrativo para reforzar las medidas de seguridad en el recinto. "Son 5.000 partos que se atienden en nuestro hospital y no estamos exentos de tener riesgos, riesgos de personas que a lo mejor no tienen el cuidado de poder pensar en el daño que están haciendo. Nosotros tenemos muchos sistemas de seguridad como hospital, tenemos guardias, tenemos orientadores, tenemos botones de acceso a los distintos servicios, pero las personas cuando tienen una intención, cuando planifican algo, podrían en cierta manera vulnerar estos sistemas de control", dijo Rickenberg.