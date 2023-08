Opinión 10-08-2023

CÁPSULA PROCESAL XI

Rodrigo Biel, abogado y docente



Una vez rendida la prueba, utilizando los medios que proporciona el Código de Procedimiento Civil, el juez de la causa las ponderará conforme a las normas de valoración que indica dicho código.

En el caso de la prueba de testigos, el juez tendrá presente que los testimonios de oídas pueden ser base de una presunción judicial; ahora bien, si el testigo se lo escuchó decirlo a las partes del juicio, dicho testimonio es válido.

Conforme a lo que dispone el artículo 384 del código citado, las reglas de apreciación nos dicen que la declaración de un testigo imparcial y verídico hace plena prueba; la de dos o más testigos contestes en el hecho, en sus circunstancias esenciales y sin tachas, hará plena prueba cuando no sean desvirtuados por otra prueba en contrario.

Si hay contradicción entre los testigos de una parte y de la otra, se tendrán por ciertas lo que declaran o parecen decir la verdad por estar mejor instruidos de los hechos o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos o por hallarse más conforme con otras pruebas del proceso.

Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de imparcialidad y de veracidad, se tendrá por cierto lo que declare el mayor número;

Cuando la sana razón no pueda inclinarse a dar más crédito a los unos que a los otros, se tendrá por no probado el hecho.

Cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes.

En definitiva, la prueba testimonial debe ser pesada y no contada, es decir, no debe atenderse al número, sino que a la calidad de los testigos.



En cuanto a la prueba confesional, debemos recordar que la confesión extrajudicial no tiene valor probatorio uniforme; puede constituir base para una presunción judicial y puede llegar a constituir plena prueba si se presta en presencia de la parte que la invoca, o ante un juez incompetente, pero que tiene jurisdicción, o en juicio diverso, pero entre las mismas partes que actualmente litigan.

Por su parte la confesión judicial produce plena fe versa sobre hechos personales de la parte que confiesa.

Si los hechos confesados no son personales del confesante también producirá prueba, pero ésta puede destruirse por otros medios.

La revocación de lo confesado no es factible, salvo que se pruebe que ha sido el resultado de un error de hecho.



En lo relativo a la inspección personal del tribunal, ésta hará plena prueba, en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca.



Respecto a la prueba pericial, recordemos que ésta se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, el análisis que explicita el juez en su decisión, debe estar basado en las reglas de la lógica, en las máximas de la experiencia y en los conocimientos científicamente afianzados o, como dicen otros, en los comúnmente afianzados.



En lo que dice relación con la presunción, recordemos que es un medio indirecto de prueba, inferido de ciertos antecedentes o circunstancias conocidos, para dar por establecida la existencia de un hecho que se desea conocer y que es invocado por una de las partes como fundamento de sus derechos.

En su momento señalamos que las presunciones de derecho, no admiten prueba en contrario.

Las presunciones judiciales, que hace el juez fundándose en los hechos que aparecen acreditados en el proceso, deben ser graves y precisas, es decir, que tenga fuertes probabilidades de verdad, que no sean vagas o susceptibles de ser aplicada a distintas situaciones o circunstancias diferentes, lo que determina el juez, fundado en los hechos establecidos en el proceso.



El Código de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 428, señala que entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, el juez debe preferir la que crea más conforme con la verdad.

De consiguiente, si hay una ley que resuelva el conflicto debe estarse a lo por ella dispuesto, por ejemplo, si la ley exige instrumento público, debe respetarse aquello.

Más conforme con la verdad, exige al juez apreciar, pesar y ponderar las probanzas producidas en juicio.

Rendida la prueba las partes pueden hacer observaciones a la misma, por escrito, dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término probatorio, sin que su omisión acarree perjuicio y/o sanción. Hacerlo, en todo caso, mejora la defensa del caso.