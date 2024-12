Nacional 05-12-2024

Crisis financieras en universidades se extiende y Ministerio de Educación evita vincularlo a gratuidad

En total son once instituciones de educación superior del país las que atraviesan por una compleja crisis económica y que corren el riesgo de sus cierres pese a la implementación de medidas para sopesar el complejo escenario financiero. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó hace unos días el cierre de la Universidad de La Frontera (UFRO), la cual notificó la desvinculación de 298 personas por la grave crisis que atraviesa el establecimiento estatal de la Región de La Araucanía.

En concreto, su deuda total ascendería a los $38 mil millones por pagos a proveedores y sueldos de prestadores de servicio. Pese a esto, el ministro Cataldo mencionó que "No hay ninguna posibilidad que la Universidad de la Frontera cierre. Eso no está en los análisis ni en las predicciones de nadie". Además, aseguró que reconoce que la situación financiera de la casa de estudios es crítica, pero que se está realizando un proceso de ajustes, el cual se sabía que contemplaba la reducción del personal.

La Universidad de Magallanes (UMAG) también informó la semana pasada que por su situación financiera decidieron no renovar el contrato de 36 funcionarios de la casa de estudios. "Esta decisión ha sido muy difícil, pero responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de Magallanes en un escenario que afecta a todo el sistema de educación superior, en especial, a las universidades estatales de regiones", explicaron en un comunicado. Lo anterior también forma parte del plan de acción que informó la UMAG en julio de este año, donde se decidió quitar los permisos sabáticos de funcionarios y reducir en un 20% los honorarios. Esta semana fue el turno de la Universidad de Antofagasta, la cual debió despedir a 223 docentes de la Planta de Académicos no Regulares para el período 2025. Lo anterior llevó a que los estudiantes realizaran una toma de las instalaciones de la casa de estudios en el Campus Coloso y la Área Clínica.