Nacional 10-09-2023

"Crisis médica" obliga a suspender conciertos en Chile de Ricardo Arjona: Tampoco se presentará en Argentina y Bolivia

Ricardo Arjona no se presentará en Chile a fines de septiembre. Según un comunicado difundido en la mañana de este sábado por la productora Fenix Entertainment, el cantante guatemalteco se vio obligado a suspender sus presentaciones en el país previstas para los días 29 y 30 en el Estadio Bicentenario de La Florida, debido a lo que denominaron una "crisis médica". "Por este medio y con mucho pesar manifestamos que por razones de una crisis médica, Ricardo Arjona no podrá realizar las fechas de despedida de su gira Blanco y Negro como estaba establecido", señala el comunicado, que puntualiza que la suspensión también afecta a los shows que el intérprete de "Señora de las cuatro décadas" realizaría en Argentina y Bolivia.

Según se explica en el documento, Arjona "fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso pero los resultados no fueron suficientes por lo que necesitará unas semanas más de recuperación". "Él se encuentra bien y la situación está controlada", agrega el comunicado, al tiempo de agradecer a los empresarios "por su comprensión" y ofrecer disculpas al público "por este cambio de fuerza mayor". Según se señala, el lunes se informará nuevas fechas de los conciertos que -aseguran- "serán este mismo año". Arjona llegaría a Chile con su tour "Blanco y negro, volver para decir adiós" 13 meses después de haber ofrecido seis conciertos en el Movistar Arena en agosto de 2022. Los tickets para el 29 de septiembre estaban agotados, en tanto que para el 30 quedaban disponibles desde los $46.000 hasta los $245.000.