Opinión 13-08-2025

Cuando un tuit mueve el mercado

Señor Director:



En un mercado globalizado y altamente interconectado como el actual, es fundamental ser cuidadosos al comunicar información sensible o anuncios futuros.



En abril, el mercado estadounidense vivió una de las caídas más rápidas de su historia reciente, impulsada por declaraciones de Donald Trump en redes sociales. Episodios similares se han visto en acciones como Coca-Cola o American Eagle, que tras el anuncio del fichaje de la actriz Sydney Sweeney se disparó un 16 % en cuatro días, pero luego cayó más de un 6 % tras la reacción dividida del público frente a la campaña. Aun así, llegó a subir hasta un 22 % en plena sesión por un nuevo comentario del presidente Trump.



Estos casos no contradicen la eficiencia del mercado, sino que muestran cómo éste incorpora rápidamente cualquier información disponible, incluso si proviene de fuentes no tradicionales. La hiperconectividad amplifica estas reacciones, que muchas veces se ajustan cuando se clarifica el contexto.



Más que irracionalidad, estos movimientos reflejan un proceso continuo de valoración frente a un flujo informativo cada vez más veloz. Afortunadamente, los mercados tienden a autorregularse, ponderando mejor la calidad de la información, lo que refuerza su eficiencia en el mediano y largo plazo.



David Cosoi

CEO de Zesty



