CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS

Opinión 15-10-2023

El Partido Radical de linares está de duelo negro



Carlos Yáñez Olave, escritor

Un correligionario, un amigo, un compañero, un gran señor, solidario y honrado. Culto y respetuoso.

IUIS GUMBRCINDO LAMILLA CORNEJO, Constructor Civil, egresado de la Universidad de Chile. Empleado de Endesa ejerciendo como Jefe de Laboratorio, participó en las centrales de Colbún machicura, Pehuenche y Currillingue.

Padre de cuatro hijos, cinco nietos y tres bisnietos. Nació el 21 de marzo de 1933, falleciendo a los noventa años. Lúcido y con aquella sonrisa que entregaba amor, paz y solidaridad.

Es casi imposible inspirarse para individualizar y destacar a tan talentoso personaje, el cual, merece un elevado homenaje y eterno reconocimiento como dirigente Radical. Era aquel que antes de llegar a una reunión o encuentro de correligionarios •Cogía la prensa y otros medios de comunicación para intervenir con fundamento y no hacer uso de la palabra como político en práctica y eterno novato.

Su presencia era silenciosa y esperada intervención a lo cual la Asamblea respetuosamente aprobaba y sus conocimientos cultos y notoriamente bien estudiados permitía admiración y aplausos.

Un correligionario moderado, distinguido como un señor sin traumas ni rencores y sin intereses personales.

Alicia Leiva manifestó en su partida: "Irreparable pérdida para nuestro glorioso Partido Radical"... Aída Rodríguez agregó románticamente:"...estoy en el velatorio acompañando al correligionario Luis, al cual lo imagino sonriendo entre las flores...como siempre solía hacerlo en nuestras reuniones".

Yo me quedo en silencio y rezo un Ave María y Padre

Nuestro.

Don LUIS LAMILIA Descanse en Paz y después de volar

muy alto, vuele bajito, para que siempre esté con nosotros. Obvio que no lo olvidaremos.