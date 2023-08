Opinión 30-08-2023

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS EL PRIVILEGIO DE MI CIUDAD



Carlos Yáñez Olave, escritor



Obvio que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejo.Caminamos más lentos y tenemos menos amigos; porque se nos han ido antes avanzando por aquel sendero que a veces nos conduce al olvido.

Pero, tenemos el orgullo de vivir en una ciudad encantadora que nos permite eludir el salón del olvido de quienes moramos en el Maule Sur.Puesto que hace ochenta y seis años se acredita el privilegio de poseer en nuestra ciudad un gran Diario El Heraldo.El Diario del Maule Sur, tan firme e indistructible , como el "Puente Tres Arcos". Prensa en la cual tenemos el privilegio de informarnos y escribir en forma responsable, democrática, sin censuras,ni exigencias de ser profesional para participar como columnista o dirigir cartas al Director.

Este logro ha quebrado la maldición del Cura Somoza, gracias al talento de los representantes legales . Actualmente Yamil Najle Alée y todos sus directores.

Cabe destacar desde hace años al actual virtuoso y muy conocido , Miguel Ángel Venegas Salgado.

Famoso conductor, periodista,y animador de grandes eventos en Linares y sus comunas.

Las responsabilidades de ellos cada día tienen sus noches de desvelos para evitar erradas noticias o informaciones de oídas.Falsas alarmas que conducen al desprestigio de los profesionales responsables de un Diario que prestigia a nuestra ciudad.

Diario El Heraldo,nos permite desahogar inspiraciones simples y sin talento. He aquí uno de ellos,de mi autoría:

Agosto con su living de primavera y esta...

Me acaloran románticamente. Anhelo ser el amo de tus sueños y así siempre a cada instante , estar contigo, amada mía.

Sueño contemplarte dormida,

Ocultando tus verdes y maravillosos ojos que me miran.

Pero quiere tenerte silente

ignorando aquella furia enloquecida...

acusando mis errores.

¿Pequé al tener muchos amores?

Triste me quedo dormido, con la ilusión de encontrar

tu ternura