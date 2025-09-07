Deportes 07-09-2025

Curepto celebra con deporte: Gobierno del Maule Inaugura Multicancha Techada para la Escuela Paraguay

El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca encabezó la inauguración de la obra, que entregará a la comunidad educativa un espacio seguro, moderno y abierto a actividades deportivas, culturales y comunitarias.



Promover el deporte, fomentar la vida sana y entregar espacios dignos a los estudiantes son compromisos permanentes del Gobierno del Maule. Por lo mismo, el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca encabezó la ceremonia de inauguración de la cubierta con cierre perimetral de la multicancha de la Escuela Paraguay de Curepto.

La jornada reunió al alcalde Fernando Alcántara, parlamentarios, consejeros, concejales y vecinos que acompañaron con entusiasmo este hito para la comunidad escolar.

“Estamos muy felices de estar en Curepto inaugurando esta obra tan importante. La descentralización de los recursos debe llegar a los rincones más apartados, y hoy lo estamos cumpliendo. Este cierre perimetral y el techado de la multicancha son espacios que disfrutarán los niños, los profesores, los padres y apoderados. Felicitaciones al alcalde y a toda la comunidad escolar”, destacó la máxima autoridad regional.

El alcalde agregó: “Hoy estamos muy contentos inaugurando una infraestructura muy necesaria para nuestra comunidad educativa: el cierre perimetral, la iluminación y el techo de la multicancha que abarcan 644 metros cadrados. Esta escuela se lo merece por sus buenos resultados académicos, por el compromiso de los padres y apoderados, y por la vocación de sus profesores. Gracias al Gobierno del Maule por los recursos y vamos a seguir trabajando juntos para fortalecer la educación”.

Por su parte, la directora de la escuela, Claudia Flores, expresó: “Recibir el cierre perimetral y el techado de la multicancha ha sido muy significativo. Nos permite realizar las clases de Educación Física con normalidad, sin importar la lluvia o el calor, y también organizar actividades comunitarias. Agradecemos profundamente estos recursos, porque somos una escuela pequeña en un sector rural, y que estas inversiones lleguen hasta aquí es muy valioso”.

