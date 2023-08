Social 29-08-2023

Delegado de Cauquenes tras emergencia por sistema frontal: “Lo más importante y fundamental es la vida y seguridad de las personas”



Desde el minuto uno que se originó la emergencia tras el sistema frontal que afectó a la Provincia de Cauquenes, el Delegado Claudio Merino estuvo en terreno, monitoreando e inspeccionando los trabajos que debieron realizarse en la Ruta M-50 Cauquenes-Chanco, y que fue lo más complejo que se vivió debido a la caída de árboles y el desplazamiento de tierra frente a la Reserva Los Ruiles, emergencia que originó cerrar por varios día la ruta, ello como medida preventiva para evitar un accidente mayor que pudiera tener consecuencias fatales.

Así lo explicó el delegado Merino al señalar que “ha sido una semana compleja. El sistema frontal nos afectó intensamente. Lo más complicado fue la situación en la Ruta M-50, el desprendimiento de material de los taludes y por sobretodo la caída de muchos árboles, que en promedio tienen 40 metros de altura, no ha sido algo rápido y fácil de resolver, pero finalmente con el gran trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad Cauquenes y la empresa privada, se logra habilitar la ruta, pero con restricciones. Sin embargo, se estará monitoreando permanentemente. Lo más importante y fundamental es la vida y seguridad de las personas y en eso me he concentrado”.



AGRADECIMIENTOS

La autoridad de Gobierno aprovechó de reconocer y agradecer a quienes tuvieron un importante protagonismo en las labores y trabajos que se desarrollaron en la ruta M-50 con la finalidad de revertir la emergencia y habilitar desde el lunes la ruta hacia la costa, en un comienzo con horario restringido en ambos sentidos.

“Mi reconocimiento y agradecimientos al personal de la Dirección Provincial de Vialidad Cauquenes, Carabineros de Chile, funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes, Municipios de la Provincia de Cauquenes, autoridades en general, particulares y privados y a todos y cada uno de los servicios públicos que han colaborado”, señaló Claudio Merino.