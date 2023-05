Crónica 10-05-2023

Delegado Provincial de Cauquenes aclara situación ordenada por Contraloría

En relación a lo ordenado por la Contraloría regional del Maule, en el sentido que la Municipalidad de Chanco debía calcular e iniciar las acciones de cobro que, en derecho procediere, para obtener la restitución de remuneraciones que hubiere percibido, por horas no trabajadas, corresponde precisar lo siguiente:

1°.-) Fui electo Concejal de la I. Municipalidad de Pelluhue, para el período comprendido entre el 28 de Junio de 2021 y el 6 de Diciembre de 2024.

2°.-) Mediante el Decreto Alcaldicio N° 364 del 2 de Julio de 2021, la Municipalidad de Chanco me nombró Secretario Comunal de Planificación a contar del 1 de Julio del mencionado año.

3°.-) Por el Decreto Alcaldicio N° 765 de Julio del año 2021, la I. Municipalidad de Chanco, me autorizó, para ausentarme de mis labores habituales, para participar de reuniones y actividades que, mi cargo de Concejal ameritase.

4°.-) La autorización, referida anteriormente, tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que, impone a los empleadores la obligación de conceder los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales con el objeto de asistir a las sesiones del Concejo y de las Comisiones de Trabajo. Del mismo modo se deberán otorgar los permisos laborales para el desempeño de cometidos en representación de la Municipalidad.

5°.-) Con fecha 12 de Enero de 2023 se aprobó el cese de mis funciones por renuncia al cargo de Secretario de Planificación Municipal; y con la misma fecha presenté mi renuncia al Concejo de la Municipalidad de Pelluhue que fue aceptada por unanimidad. Posteriormente asumí como Delegado Presidencial Provincial de Cauquenes.

6°.-) Conforme a lo dispuesto en la misma disposición legal y la aplicación del Dictamen N° 000063 N20, de la Contraloría General de la República, completé el tiempo de mi ausencia , a continuación de la jornada ordinaria, forma que, se avenía con la naturaleza de mi función como Secretario Comunal de Planificación.

7°.-) La Contraloría Regional del Maule , no validó la compensación de las horas empleadas en el ejercicio del cargo de Concejal , imponiendo a la Municipalidad de Chanco, el cobro de las horas no trabajadas en la Municipalidad de Chanco; y empleadas en el ejercicio de la función como Concejal.

8°.-) No obstante , no estar de acuerdo con lo resuelto por la Contraloría Regional del Maule, por considerar que , las horas de ausencia habían sido compensadas, he procedido el pasado 5 de abril de 2023, a enterar las sumas que la Municipalidad de Chanco ha determinado.

De este modo considero haber obrado en forma correcta, tal como he podido entender el artículo 90 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.



Claudio Merino Neira

Delegado Presidencial Provincial

Cauquenes