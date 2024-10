Opinión 22-10-2024

Desafíos en la Difusión de Información para las Elecciones 2024 en Chile: La Complejidad de Informar a los Electores sobre Candidatos y Cargos



Dr. Danilo Leal Moraga, Director Magíster en Ciencias de la Computación & Magíster en Ingeniería Informática U. Andrés Bello. Presidente Comisión Ciencia de Datos Colegio de Ingenieros, Zonal Valparaíso.



En las próximas elecciones en Chile, programadas para finales de octubre, los ciudadanos se enfrentarán a una votación de gran envergadura que incluye una considerable cantidad de candidatos para distintos cargos. Con cada elección, crece la importancia de que los votantes tengan acceso a información clara y precisa sobre los postulantes, especialmente dado el número creciente de candidatos que se presentan y la diversidad de roles a los que aspiran. Sin embargo, el proceso de transmisión eficaz de esta información se ha convertido en un reto significativo tanto para las autoridades electorales como para los medios de comunicación.



Una de las características distintivas de esta elección es la variedad de cargos disponibles: alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores. La cantidad de postulantes en cada categoría es abrumadora, y esta gran variedad plantea una dificultad considerable para los votantes a la hora de comprender quién es quién. En un contexto donde muchos ciudadanos aún no conocen bien las responsabilidades de ciertos cargos, el alto número de postulantes no hace más que incrementar la confusión. El problema se agrava cuando se considera que los votantes, en muchas ocasiones, no reciben la información adecuada sobre los candidatos a los distintos cargos.



Para los medios de comunicación, cubrir una elección con tal magnitud de candidatos supone un reto logístico y editorial. Tradicionalmente, los medios juegan un rol crucial en la difusión de información sobre los candidatos, brindando una plataforma para sus campañas y sus propuestas. Sin embargo, cuando el número de candidatos es tan elevado, es difícil para los medios dedicar la misma cantidad de tiempo y espacio a cada uno, y los más conocidos o aquellos respaldados por grandes partidos tienden a recibir más cobertura.



Esto crea un escenario de desigualdad en la exposición mediática. Mientras algunos candidatos logran transmitir su mensaje de manera amplia, otros —especialmente los independientes o aquellos pertenecientes a partidos pequeños— quedan en un segundo plano. Esta disparidad limita el acceso de los votantes a una perspectiva completa de todas las opciones, lo que puede influir en los resultados de la elección.



En los últimos años, las redes sociales han ganado protagonismo como canales para que los candidatos difundan sus mensajes de forma directa. Aunque esto ha permitido un acceso más amplio y personalizado a la información, también ha conllevado otros problemas, como la desinformación y la polarización. El rápido crecimiento de plataformas digitales y redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X (ex-Twitter) ha convertido estos espacios en foros importantes para el debate político, pero también ha puesto en evidencia la falta de control sobre la precisión y veracidad de la información que se comparte. Además, muchos candidatos utilizan sus redes para promover contenidos sensacionalistas que atraen la atención de los votantes, a menudo sin ofrecer propuestas claras ni datos precisos.



Para abordar estos desafíos, se sugiere que se debería implementar medidas que faciliten el acceso a información completa y verificada sobre los candidatos. Una de las opciones más fáciles es la creación de plataformas oficiales administradas por el Servicio Electoral de Chile (Servel), donde cada candidato tenga un perfil detallado, con su historial, propuestas y posturas sobre temas clave. Esta herramienta no solo permitiría a los votantes comparar candidatos de manera objetiva, sino que también reduciría la posibilidad de desinformación.



Otra medida potencial es la implementación de formatos de información más dinámicos, como videos explicativos, infografías y resúmenes interactivos. Estas herramientas ayudarían a simplificar la información y hacerla accesible a la mayoría de los ciudadanos, independientemente de su nivel de alfabetización digital. Asimismo, es crucial que los medios de comunicación sigan innovando en sus métodos de cobertura electoral para incluir a todos los candidatos, utilizando plataformas digitales y programas de análisis que puedan alcanzar a un público más amplio.



Además de mejorar los canales de información, es fundamental que los ciudadanos sean educados para comprender las funciones de los cargos que se eligen, así como la importancia de cada uno. En este sentido, la educación cívica juega un rol esencial. Esta educación cívica debería extenderse más allá de las aulas, alcanzando a los adultos mediante campañas informativas en redes sociales y en medios de comunicación masiva. Iniciativas de este tipo ayudarían a fortalecer la democracia, promoviendo un voto consciente y evitando el riesgo de que los ciudadanos elijan a sus representantes sin un conocimiento claro de quiénes son y qué proponen.



La complejidad de las próximas elecciones en Chile también presenta una oportunidad para innovar en cómo se difunde la información política. La implementación de tecnologías como la inteligencia artificial para generar resúmenes personalizados sobre candidatos o la realidad aumentada para visualizar perfiles de candidatos en dispositivos móviles son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología podría hacer más accesible y comprensible el proceso electoral para el votante común.



A medida que se acerca la fecha de las elecciones, queda claro que informar eficazmente sobre la gran cantidad de candidatos y cargos disponibles será fundamental para el desarrollo de una democracia más participativa y justa en Chile. Las autoridades, los medios de comunicación y los ciudadanos deben trabajar juntos para lograr que esta elección no solo sea recordada por la cantidad de postulantes, sino también por la calidad de la información disponible para tomar decisiones informadas y responsables.