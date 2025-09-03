Opinión 03-09-2025

DESDE EL ÁNGULO DE MI VENTANA.

Oscar Mellado Norambuena



Develación



Divina inspiración, amarte,

Acaricio tu alma cuando digo te quiero,

Al besar tu pelo, tus labios, tus ojos, tu cuello,

Al tomar tus manos, tu rostro, tus senos.



Despojados de materia, unimos nuestras vidas,

Diluidos los instintos, profanamos los sentidos,

Pasionales ascendemos célicos ensueños,

Liberando en natura

Los humanos libidos anhelos.



Transferí mi pasión a tu sangre

Alados en el verbo

Viajamos a lo eterno

Y, en el ánfora sagrada del amor

creamos otra vida

otros llantos, otros sueños.



Hoy, irradian sinfonías los colores

Invisibles floreceres alzan vuelo

Cuando absorbo tu vida que repite te quiero

Prolongamos en dicha nuestras místicas almas

Develando los mitos,

en la luz de lo eterno.

