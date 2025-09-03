miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 03-09-2025
    DESDE EL ÁNGULO DE MI VENTANA.
    Oscar Mellado Norambuena

    Develación

    Divina inspiración, amarte,
    Acaricio tu alma cuando digo te quiero,
    Al besar tu pelo, tus labios, tus ojos, tu cuello,
    Al tomar tus manos, tu rostro, tus senos.

    Despojados de materia, unimos nuestras vidas,
    Diluidos los instintos, profanamos los sentidos,
    Pasionales ascendemos célicos ensueños,
    Liberando en natura
    Los humanos libidos anhelos.

    Transferí mi pasión a tu sangre
    Alados en el verbo
    Viajamos a lo eterno
    Y, en el ánfora sagrada del amor
    creamos otra vida
    otros llantos, otros sueños.

    Hoy, irradian sinfonías los colores
    Invisibles floreceres alzan vuelo
    Cuando absorbo tu vida que repite te quiero
    Prolongamos en dicha nuestras místicas almas
    Develando los mitos,
    en la luz de lo eterno.
