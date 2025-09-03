Hoy
miércoles 03 de septiembre del 2025
Opinión 03-09-2025
DESDE EL ÁNGULO DE MI VENTANA.
Oscar Mellado Norambuena
Develación
Divina inspiración, amarte,
Acaricio tu alma cuando digo te quiero,
Al besar tu pelo, tus labios, tus ojos, tu cuello,
Al tomar tus manos, tu rostro, tus senos.
Despojados de materia, unimos nuestras vidas,
Diluidos los instintos, profanamos los sentidos,
Pasionales ascendemos célicos ensueños,
Liberando en natura
Los humanos libidos anhelos.
Transferí mi pasión a tu sangre
Alados en el verbo
Viajamos a lo eterno
Y, en el ánfora sagrada del amor
creamos otra vida
otros llantos, otros sueños.
Hoy, irradian sinfonías los colores
Invisibles floreceres alzan vuelo
Cuando absorbo tu vida que repite te quiero
Prolongamos en dicha nuestras místicas almas
Develando los mitos,
en la luz de lo eterno.
