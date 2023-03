Opinión 19-03-2023

DESPEDIDA A UNA POETA: MARÍA MARGARITA MORA MARTÍNEZ

María Margarita:



Sorpresivamente te fuiste, en silencio nos dejaste, extrañando de ti esa mirada amable, tu mano amiga, tu corazón generoso, tus preocupaciones metafísicas. Todos sabemos del dolor de la muerte pues tarde o temprano a todos nos toca irnos o ver partir a quien nos ha dejado, pero imprevistamente supimos que ya no estabas, que te habías ido. El único consuelo al que podemos recurrir para aplacar tu ausencia es que tuviste una dulce partida en la plenitud de tu vida.

Apegada a tu familia, a tu marido, a tu hogar. Cumpliste tal vez con amorosa devoción esas responsabilidades de mamá, abuela y bisabuela. Pero también necesitabas expresarte, comunicar tus inquietudes, tus vivencias, sentimientos, convicciones y búsquedas. Encontraste el camino en varios talleres literarios y grupos culturales. Un día con tu amable presencia llegaste a las reuniones de nuestra agrupación junto con los amigos del Colectivo Cultural Jorge Yáñez Olave. Tuvimos tu amistad, apreciamos tu compromiso y cariño. Compañera en este camino de las letras, compartiste tu escritura y vivencias en el taller Literario durante largo tiempo.

De tus manos y de tu espíritu nacía fecunda la palabra poética. Y deseosa de otros rumbos más amplios, quisiste que tu trabajo saliera a tocar la luz pública. Y surgieron de tu entraña espiritual estos otros hijos, tus libros, que como recién nacidos salieron a tocar nuestro mundo.

Te sentiste agradecida y contenta con el lanzamiento oficial de tus libros. Estabas feliz de lo que habías alcanzado, de tus logros. Emocionada, estabas dando a luz de nuevo, pero ahora otros frutos, hijos de tu madurez, estas obras que germinaron durante años en tu íntima tierra...

Tú sentías que estabas comenzando un nuevo camino hacia un ámbito más amplio y desafiante que te podía llevar muy lejos. Por eso sentimos un profundo dolor, nos lastima más tu partida, con la certeza que estabas renaciendo con felicidad, con la emoción de sentir el reconocimiento a tu trabajo, tanto tiempo madurado.

En este momento podemos experimentar ese sufrimiento que se siente mirando la ventanilla de un bus que se aleja llevándose a alguien muy querido, cuando levantamos la mano diciendo adiós con dolor, con inmensa tristeza, pero también con la esperanzada ilusión de volver a encontrarnos, de volver a vernos de alguna forma que no conocemos, que sólo podemos adivinar o presentir. Pero estamos seguros que permanecerás aquí en eso que le dio sentido a tu vida, en esas palabras que al fin son más eternas y duraderas que nuestra carne, que nuestra existencia. Ahí esperamos que estés, tal vez dándole vida a palabras nuevas que sean la semilla de un mundo mejor. No te fuiste sola, otro linarense artesano de la palabra, tu primo, el recordado poeta Horacio Bascuñán Mora y otros familiares muy cercanos se fueron también, añadiendo pesar a tu amplia y noble familia.

María Margarita Mora Martínez, amiga, compañera fiel en el trabajo cultural. Nos dejaste un hermoso legado; tu presencia que permanecerá ligada a tus creaciones para siempre. Como agrupación te agradecemos tu participación siempre activa y colaboradora, tu compromiso, tu amor por la cultura, el haber compartido esa amistad hermosa y grande de la que bebimos. Hasta siempre, amiga.

Agrupación Cultural Germán Mourgues Bernard

Colectivo Cultural Jorge Yáñez Olave