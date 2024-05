Nacional 12-05-2024

Despiden a emblemático miembro de "Lugares que hablan"

Un emblemático miembro del equipo del programa "Lugares que hablan" fue desvinculado tras cambios estructurales al interior de Canal 13.

Según confirmó Cooperativa, el camarógrafo David Liempi, conocido como "El Catador", fue despedido luego de que el canal decidiera fusionar sus áreas de Cultura y Entretención. Liempi tenía contrato directo con Secuoya, productora que presta servicios a Canal 13.

La salida de Liempi no cayó bien al interior de la producción del espacio, el cual se prepara para celebrar sus 13 años de vida en el canal privado. En conversación con Cooperativa, el animador y fundador del espacio Francisco Saavedra señaló que "cambiará la forma, pero no el fondo" y que "se viene un programa diferente, distinto".

Sin embargo expresó su malestar por el despido del camarógrafo y aseguró que "si “El Catador” no está, yo no puedo hacer el programa. No puedo seguir haciendo el programa sin él".

A través de sus redes sociales Saavedra complementó: "No será un adiós, es un hasta muy pronto, por que les aseguro que vamos a seguir trabajando juntos, así que comencemos desde ya a preparar la siguiente temporada de “Lugares Que Hablan” y a preparar los 13 años de nuestro hermoso programa".