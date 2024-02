Deportes 02-02-2024

Destacado kinesiólogo chileno ofrecerá diplomados en la Universidad Católica, con foco en investigación y entrenamiento olímpico

Los diplomados se ofrecen como una alternativa formativa para un país que fue sede de los juegos panamericanos y donde el deporte es cada día más protagónico.



Con más de 10 años de experiencia en medicina deportiva y rehabilitación en traumatología, Pedro Fuentes Álvarez se ha desempeñado como kinesiólogo clínico y docente del magíster y postgrado de kinesiología en la Universidad Nacional Andrés Bello. Además, el docente es Magíster en fisiología del ejercicio bajo la dirección del Dr José López Chicharro, actualmente Doctorado en medicina deportiva, y además es miembro de la National Strength and Conditioning Association (NSCA®). Ha participado también con la alianza Membership de Salud y Fitness del American College of Sport Medicine (ACSM®) EEUU.



La sólida formación del docente, acompañado de prestigiosos profesionales del área, le permiten brindar diplomados de educación continua para profesionales de la salud deportiva, y profesionales interesados en la investigación, los que se impartirán durante febrero y marzo en el Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile. Los estudiantes contarán con exclusivos módulos que les brindarán información complementaria en sus especialidades, formándose como profesionales de élite en el área del alto rendimiento deportivo e investigación.



Diplomados:



Edición y corrección de artículos científicos



Modalidad: Semipresencial en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Modalidad: Online en vivo

Duración: 125 horas.

Fecha de inicio: 24 y 25 de Febrero 2024 semi-presencial. Luego continúa de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas, online.

Fecha de Término:

24 de marzo de 2024. Evaluación presencial y grupal.

Modalidad Online dará inicio el día 17/ Marzo/ 2024 y finalizará el día 14/ Abril/ 2024. Horario de clases 17 marzo 09.00- 18.00. Luego de lunes a viernes de 19.00 - 21.00 hrs. Por alta demanda se creará un segundo grupo para esta modalidad.



Diploma de entrenador especialista en levantamiento olímpico de pesas



Modalidad: Semipresencial en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Duración: 200 hrs de duración.

Fecha de inicio: Sábado 16 de marzo 2024 presencial. Lunes a viernes 19:00 - 21:00 horas online.

Fecha de término: 25 - 26 de mayo 2024 - Evaluación presencial y grupal.

Curso online levantamiento olímpico:

Comienza el 23 de marzo 2024 y finaliza el 2 de junio 2024.



Próximamente se habilitará la primera certificación mediante el diplomado Entrenador especialista en velocidad y agilidad con una carga académica de 200 hrs. Modalidad semipresencial en la Pontificia Universidad Católica y modalidad online.



Docentes:



Pedro Fuentes Álvarez, Director académico en Cureus Inc Journal Medical Science, indexaciones directas a PubMed Central.

Director profesional de Movimed, centro de rehabilitación avanzada.

Magíster en fisiología del ejercicio.

Doctorando en medicina deportiva por la universidad de Cambridge, EE.UU.



James M. Lepkowski: A cargo de la certificación en Muestreo de personas, redes y registros por la universidad de Michigan, EEUU.



Francisco Soto Rodríguez: Kinesiólogo de la Universidad de La Frontera, Magíster en Educación Física. Mención condición física y vida saludable de la misma universidad, Doctorado en Medicina Clínica y Salud pública Universidad de Granada, España.