Opinión 30-03-2023

Diálogos en el Maule

Ana Luz del Río Q.





El miércoles 23 de marzo recién pasado, tuve el honor de participar como facilitadora en los diálogos de la Región del Maule, que reunió a más de 200 personas en la casona de Huilquilemu, lugar de riqueza patrimonial y de naturaleza privilegiada, ubicada en Talca. Durante el día transité por muchas emociones: alegría, entusiasmo, nostalgia, sorpresa, gratitud, rabia, impotencia. Me encontré con diversas maneras de mirar el mundo, con historias de vida entrañables, con rostros y humanidades tan distintas y tan iguales.

Encontrarse por el gusto de encontrarse, sin otro propósito, era la misión. La invitación consistía en tomarse un día de las atareadas agendas y del hacer de cada un@ de los asistentes, poner en pausa el corre corre de la rutina de cada persona que tomó la invitación y se entregó a la experiencia de estar plen@, presente y conectad@ con lo que el encuentro nos podría regalar.

Me encontré con el orgullo de tod@s l@s asistentes, de pertenecer a esta región, llena de colores, paisajes, localidades, seres humanos entrañables, cultura, patrimonio vivo, vida universitaria, estudiantes secundarios activos, profundos y comprometidos.

Todo pasando en el Maule, pensé. ¿Cómo es posible que esté todo pasando en este lugar? Muchos maulinos de nacimiento que se quedaron acá a hacer su vida, otros que después de mal vivir en otras regiones, eligen una y otra vez este lugar soñado para quedarse a vivir la vida acá, además se seres humanos que eligieron venirse a vivir acá y sienten que fue una buena decisión.

Tantas ganas de tener una región mejor, más justa, que valore su riqueza humana y material, un día de diálogos íntimos, profundos, donde pudimos encontrar la humanidad del otro y entender que somos tan distintos y tan iguales.

Constatamos que no es necesario estar de acuerdo para escucharse, para validarse, para entenderse y que el diálogo es sólo para valientes.

Gracias, por mostrarme su humanidad y el tesoro mejor guardado de Chile: “el Maule que enorgullece a su gente”. Cuenten conmigo para seguir dialogando y cuando me pregunten por la Región, tengo el deber de contarles que es una tierra de oportunidades, que se construye con su gente y que vengan a conocerla y a vivirla, porque el Maule es un destino por descubrir.