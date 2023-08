Opinión 06-08-2023

Díganle al Premio Nacional de Ciencias José Maza

Moisés Castillo, poeta linarense







1. Díganle al profesor José Maza que, en el Teatro Municipal de Linares, el tuvo toda la razón. “No existen los extraterrestres” … Todos los seres somos habitantes del cosmos.



2. Díganle al profesor Maza que la evolución de las especies no se originó en el planeta tierra.

Que la evolución de las especies es inherente a la infinitud de Multi-universos gravitacionales interdimensionales.



3. Díganle, que los OVNIS dejaron de ser objetos voladores no identificados. Son naves interdimensionales.



4. Díganle que no tiene sentido viajar a saquear y depredar planeta Marte: ya fue convertido en cenizas y muchos miles de habitantes de la tierra fueron cautivos o fugitivos, traídos desde el planeta rojo.





5. Díganle al profesor Premio Nacional de Ciencias que la vida es una sutil vibración en diversos e infinitos planos vibracionales.

Que los seres vivos proliferamos en la tierra en el aire en las aguas y bajo las aguas, en presencia o carencia de oxígeno, en los hielos y volcanes, dependiendo solo de nuestra frecuencia vibracional.



6. Díganle que los humanos somos interdimensionales y podemos viajar espiritualmente liberados de nuestro cuerpo físico.



7. Díganle al profesor Maza que solo en Chile, alienígenas grises han secuestrado a más de mil niños, para traficar sus órganos internos o para experimentos genéticos.

El último caso vergonzoso ocultado por los Tribunales de Justica es el del pequeño niño Tomasito Bravo, de Caripilún, comuna de Lebu.



8. Díganle al profesor Maza que los alienígenas grises residen en unas cavernas en las montañas de Japón y forman parte del Imperio del Mal. Por este motivo EE. UU. niega la existencia de OVNIS y vida, más allá de lo que la gran masa conoce. Díganle que una colonia de alienígenas reptilianos reside en el cráter del volcán descabezado del Maule y trabajan para el Imperio del Mal, en una Central Hidroeléctrica que construyen en San Fabián de Alico, por eso la presencia de OVNIS en el Maule



9. Díganle por favor, al científico Maza, que desconocer lo que ignoramos no es científico.





10. Díganle que somos viajeros en el espacio tiempo y ya hemos tenidos infinitas vidas.

Que lo que sucede es que, la mariposa al volar resplandeciente en las cálidas alas de la primavera olvida que fue un gusano en el suelo.



11. Díganle con mucha humildad y respeto al profesor José Maza, Premio Nacional de Ciencias; que los sabios viajamos hacia la ignorancia.



“Cada pregunta que logramos respondernos nos proyecta hacia mil nuevas interrogantes”