Política 17-05-2024

Diputada Mercedes Bulnes presenta proyecto contra fuga y no pago en bencineras

Una propuesta contempla la imposición de multas a beneficio municipal y la anotación en el Registro de Multas de Tránsito para aquellos que no cancelen sus deudas judiciales. Se espera que esta iniciativa contribuya a disminuir la práctica conocida como “perro muerto” y a proteger a las y los trabajadores de las estaciones de servicio.

El proyecto, presentado por la diputada Mercedes Bulnes (IND-FA) y respaldado por los diputados Helia Molina (PPD), Marcela Riquelme (FA), Clara Sagardia (FA), Matias Ramirez (PC) y Nelson Venegas (PS), tiene como objetivo principal combatir la evasión de pago en bencineras, la cual ha generado graves consecuencias para las empresas del sector y sus trabajadores, incluyendo actos de violencia.

La diputada Mercedes Bulnes Bulnes explicó que la propuesta se inspira en un procedimiento similar establecido para las concesionarias de carreteras, donde el no pago del peaje resulta en consecuencias legales: “Hoy existen los medios tecnológicos para identificar objetivamente y con precisión el incumplimiento y la identidad del incumplidor a través de la patente”, aseguró.

Además, la parlamentaria del Maule destacó la importancia de perseguir esta práctica, que no solo constituye un robo sino que también pone en riesgo la seguridad de los automovilistas y los empleados de las bencineras.

El proyecto de ley está en primer trámite pero de seguir el curso legislativo y aprobarse, comenzaría a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, y se espera que su implementación contribuya a resolver un problema cada vez más preocupante en el país.