Política 26-09-2024

Diputado Donoso (UDI) pide más seguridad tras 37 homicidios durante Fiestas Patrias



El diputado de la UDI, Felipe Donoso, expresó su profunda preocupación tras conocerse la cifra de 37 homicidios ocurridos durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego. El parlamentario por el Maule Norte, acusó al Gobierno de no estar tomando las medidas necesarias para enfrentar la creciente ola de violencia, y emplazó tanto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como al presidente Gabriel Boric a actuar con mayor firmeza en materia de seguridad.

"Cuando en un país se normalizan 37 homicidios, es el momento en que vamos perdiendo la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia", sentenció Donoso. A juicio del diputado, esta alarmante cifra es un reflejo de la ineficacia de las políticas actuales en materia de orden público y control del crimen.

El representante por el Maule cuestionó directamente el rol de la ministra del Interior, acusándola de estar más enfocada en una "campaña electoral" que en sus responsabilidades de gobierno. "Es inaceptable que, en medio de una crisis de seguridad tan grave, la ministra Tohá y otras autoridades del Interior no prioricen las urgencias de los ciudadanos. Por eso, pido su renuncia inmediata junto a la de los demás responsables de la cartera", declaró enfático.

El diputado gremialista también llamó al presidente Boric a dejar de lado, lo que calificó como una postura permisiva ante la delincuencia y a poner el foco en la seguridad de los ciudadanos. "El Presidente y su Gobierno deben ponerse del lado de la seguridad y no de la delincuencia. Es el momento de tomar decisiones firmes y actuar de manera contundente para proteger a los chilenos", insistió Donoso.

Además, el legislador comentó el tiroteo en el sector San Enrique de Molina -Región del Maule- que ha dejado un saldo preliminar de un fallecido y un herido grave. El vehículo en que se desplazaban las víctimas recibió al menos 15 disparos.