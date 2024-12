Política 14-12-2024

Diputado Guzmán (Evópoli) valoró aprobación de Ley Antiterrorista



La Cámara de Diputados y diputadas aprobó y despachó la nueva Ley Antiterrorista, con un amplio respaldo pero con votos en contra de algunos sectores del oficialismo. Proyecto largamente discutido en el Congreso, parte de la agenda de seguridad, que logró destrabarse para resolver problemas en su aplicabilidad con el objetivo de mejorar la persecución de organizaciones terroristas y el terrorismo individual.

La nueva normativa permite sancionar la asociación terrorista y establece delitos y penas acordes al grado de implicación en la organización terrorista. Además se resolvieron dos puntos de discrepancia pendientes entre la Cámara y el Senado, como la incorporación de medidas de investigación como interceptación de comunicaciones y el cambio excepcional de jurisdicción de una causa, en situaciones de alta connotación.

“Desde Evópoli valoramos la aprobación del proyecto de ley antiterrorista del cual somos también autores. Era esencial que nuestra legislación no siguiera postergando la protección que la ciudadanía exige y merece. La izquierda no democrática, el Partido Comunista y el Frente Amplio, votaron en contra de este proyecto. No pueden estar más preocupados de proteger sensibilidades políticas que de velar por la seguridad de nuestro pueblo. No podemos permitir que las excusas sigan aplazando lo impostergable”, indicó el diputado Jorge Guzmán.

Finalmente, el parlamentario del Maule destacó la aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados, la cual quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente de la República.