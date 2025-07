Social 01-07-2025

Diputado Jaime Naranjo: “Jeannette Jara tiene un liderazgo relevante para enfrentar las elecciones presidenciales”

“De los resultados de las primarias se pueden sacar algunas conclusiones. Primero, que a pesar del clima que no ayudó mucho ni era un incentivo para ir a votar, votó más de 1 millón de personas. En otras condiciones climáticas no tengo dudas que habrían participado más personas”, señaló el diputado Jaime Naranjo, refiriéndose a las primarias del reciente domingo.

“En segundo lugar, Jeannette Jara logró un triunfo amplio e indiscutible, cual le da un liderazgo muy relevante para enfrentar las elecciones de noviembre Además es un liderazgo nuevo y refrescante. En tercer lugar, esto deja en claro que las campañas anticomunistas están añejas y las personas son indiferentes a esas campañas del terror. En cuarto lugar, ahora hay que cumplir los compromisos, que es que todos y todas se pongan unitariamente detrás de la ganadora y, finalmente, los perdedores y es lo que espera el país a través de los presidentes de los partidos, hagan una autocrítica”.

“Por lo menos yo me pongo unitariamente detrás de Jeannette Jara y trabajaré entusiastamente por ella, porque es una persona seria, responsable, comprometida con la justicia social, y lo más importante, tiene un discurso no sectario e integrador. Ahora a trabajar para ganar en noviembre”, subrayó el diputado Naranjo.