Política 23-07-2025

Diputado Roberto Celedón valora Cumbre Democracia Siempre y el liderazgo de Chile en la región



El Diputado Roberto Celedón valoró la Cumbre Democracia Siempre y el liderazgo de Chile en la región.

Indicó que Es muy significativo esta cumbre de presidentes de la República, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de España y de Chile. Y que Chile sea sede bajo el concepto democracia siempre, necesariamente nos recuerda el documento que firmaron cuatro presidentes de la República, expresidentes de la República, con el actual presidente de la República, que tenía un nombre muy parecido Compromiso: con la Democracia, siempre.

Las crisis en el sistema político no se solucionan con menos democracia, sino con más democracia. Y es un honor que Chile acoja a estos líderes de países tan relevantes, con que en Chile tiene una larga historia de relaciones. Porque reconocen en Chile el espíritu tremendamente democrático que tiene el pueblo chileno.

Entonces el afirmar el multilateralismo, el respeto a los órganos que el sistema internacional nos otorga, el terminar con lo que se llamó el fake news. La desinformación sistemática, la mentira reemplazando a la verdad Eso no es posible. Eso es diabólico. Es el mal como normalizar el... El mal no puede normalizarse. La mentira es un mal. Y afecta a la sociedad, afecta a la confianza en la sociedad.”