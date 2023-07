Política 28-07-2023

Diputados Donoso y Coloma presentan querella por caso Fundaciones ocurridas en la Región del Maule



Los parlamentarios gremialistas sostuvieron que son casos extremadamente graves, quedando claro que se utilizaban estos convenios como una máquina para defraudar al fisco.



Hasta la Corte de Apelaciones de Talca llegaron ayer los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Juan Antonio Coloma, para presentar una querella por los casos ocurridos en materia de Fundaciones en la Región del Maule.

A juicio del diputado Donoso “resulta fundamental establecer las responsabilidades en el caso de lo que pasó en la seremía de vivienda, lo que sucede en el gobierno regional donde se involucra a una misma fundación que es urbanismo social donde se ven situaciones claramente extrañas que necesitamos que sean investigadas con profundidad”.

“Hay que investigar a los verdaderos responsables, esta querella no acusa a nombres específicos, pide que las tribunales determinen quiénes tienen la responsabilidad en qué grado tienen responsabilidades que se realicen diligencias investigativas para que sepamos la verdad esto no puede quedar la sensación en la comunidad de que va a haber un perdonazo entre políticos”, sostuvo el parlamentario por el Distrito 17.

Y agregó que “tenemos que avanzar lo suficiente para darle la señal de transparencia a todos los chilenos, a todos los maulinos y así como se ha hecho en otras regiones hoy día se hace el Maule para que podamos avanzar en esta investigación”

Lo que esperamos que la fiscalía investigue con profundidad no puede ser que se establezca un mecanismo a través de fundaciones de papel porque no son las fundaciones como concepto lo que está en duda aquí fundaciones de papel fundaciones que se establecieron para obtener recursos del estado que se les dio el giro que fuese necesario para obtener los recursos de la seremías que tenían simpatía eso no puede ocurrir en chile las fundaciones han sido esenciales para el desarrollo de nuestro país esenciales para la superación de la pobreza pero no pueden ser esenciales para el desfalco del estado

Donoso, además señaló que esperan un gesto del presidente Boric “le pedimos que renunciara el ministro Jackson que es una persona con la que se vinculan muchos casos, no le estamos atribuyendo responsabilidad penal lo que le estamos atribuyendo responsabilidad política, hoy día tenemos un ministro de Desarrollo Social que está dedicado a recomponer su nombre que está dedicado a recomponer su partido pero no está dedicado a ser el ministro de Desarrollo Social y chile merece un ministro de Desarrollo Social que esté activo y trabajando por cada uno de los chilenos no por lavar el nombre de una institución que está seriamente manchada”.

A su turno, el diputado Juan Antonio Coloma recordó que “tal como lo hicimos en la región de Antofagasta, en Biobío, la Región metropolitana hoy día nos estamos querellando en la región del Maule, porque creemos que el caso de las fundaciones es un caso extremadamente grave, primero esto se destapa por el caso de democracia viva que nos ha quedado claro que era una máquina más bien para defraudar el fisco que para otra cosa, ha quedado claro que parte importante de las fundaciones no tienen boletas de garantía por lo tanto no hay cómo poder custodiar los recursos, y aquí en la región del Maule nos vemos enfrentado a una doble situación primero, entrega de recursos por parte de la seremía del Minvu por parte de personas que en este caso es el ex seremi que había sido director jurídico de urbanismo social a quien después le transfirió millonarias cifras”.

Por esta razón, subrayó el parlamentario que “lo que estamos haciendo nosotros junto al diputado donoso es querellarnos porque es la única forma de poder llegar hasta el final de las consecuencias, de poder pedir diligencias que nos permitan aclarar qué se está haciendo y cómo se puede avanzar, primero en recuperar la plata, segundo en evitar estos de falco y tercero en poder cobrar la boleta de garantía”.