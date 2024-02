Política 06-02-2024

Dirección del Trabajo aclara derechos de trabajadores y Bomberos en zonas afectadas por incendios forestales en Valparaíso, O’Higgins y Maule.



Debido a los incendios que azotan a diversos sectores de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule, y sus consecuencias para la actividad laboral, la Dirección del Trabajo señala lo siguiente:

- Cualquier trabajador que esté sufriendo secuelas humanas o materiales, que de acuerdo al sentido común hagan imperioso permanecer con su familia o en su lugar de residencia, albergue u hogares de familiares, o no cuente con condiciones seguras de traslado, tendrá justificación para no asistir a cumplir sus obligaciones laborales, durante el tiempo que objetivamente permanezcan esas condiciones.

Igual permiso se aplicará, por siete días hábiles, en el caso de muerte de un hijo en período de gestación. En el caso de muerte de un hermano, del padre o de la madre del trabajador, dicho permiso se extenderá por cuatro días hábiles.

- Todo empleador deberá garantizar, según lo dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, condiciones de trabajo que no pongan en riesgo la vida o la integridad física del trabajador.

-En cuanto a la situación de los voluntarios/as del Cuerpo de Bomberos, cabe precisar que estos “pueden concurrir a las emergencias propias de su voluntariado sin poner en riesgo su fuente laboral, ni sus remuneraciones”.