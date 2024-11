Crónica 03-11-2024

Dirección del Trabajo fiscalizó 300 buses interurbanos por aumento de viajes durante fin de semana largo



• La idea era verificar en terminales que conductores iniciaran los recorridos con los descansos previos cumplidos para garantizar viajes seguros.



La Dirección del Trabajo (DT) fiscalizaron las jornadas de conducción y descanso de las tripulaciones de los buses interurbanos de pasajeros debido al aumento de viajes en este fin de semana largo.



El objetivo es verificar que las tripulaciones inicien sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, garantizando así la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros.



Así lo informó el director del Trabajo, Pablo Zenteno, en el Terminal de Buses Sur de Santiago, hasta donde llegó junto con un equipo de fiscalizadores para informar de este programa inspectivo.



El programa consistió en fiscalizaciones a 300 buses en las regiones de Arica y Parinacota (20), Tarapacá (20), Antofagasta (20), Atacama (20), Coquimbo (20), Valparaíso (20), O’Higgins (20), Maule (20), Ñuble (20), Biobío (20), La Araucanía (20), Los Ríos (20) y Los Lagos (20) y Metropolitana (40).





El director del Trabajo, Pablo Zenteno, subrayó el doble beneficio de estas fiscalizaciones: “Nuestro propósito es producir un transporte seguro para todos y para todas quienes van a regresar en este fin de semana largo. La Dirección del Trabajo va a hacer prácticamente el doble de fiscalizaciones de las que hicimos el año pasado en esta misma fecha y eso es muy importante porque nosotros fiscalizamos que los conductores no excedan las horas de trabajo de manejo que la ley establece, que son cinco, que tengan además las dos horas de descanso entre los distintos periodos de conducción y que además la jornada que se extiende dependiendo de cada uno de los sistemas se respete y no se exceda”.



Asimismo, instó a quienes se trasladan en los buses interurbanos: “Llamamos también a los pasajeros y pasajeras que hoy día van a ocupar el transporte interurbano que estén atentos a estas normas. Los conductores no pueden conducir más de cinco horas continuas. Esto es muy importante porque ese límite está pensado en la protección del trabajador, pero también en la protección de los pasajeros y pasajeras. El llamado fundamental, entonces, es a que las personas también se cuiden, a que se protejan, que tomen cuidado y que también fiscalicen cuando se den cuenta que a lo mejor se excedan estas horas de trabajo, que hagan las denuncias respectivas porque eso, insisto, aporta a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del transporte, pero también a los pasajeros y pasajeras”.