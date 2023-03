Opinión 05-03-2023

DON HORACIO BASCUÑAN MORA





Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia



Don Horacio Bascuñán Mora era natural de Rengo, donde nació el 26 de abril de 1942, frisaba en consecuencia los 81 años. Pero mis recuerdos de él vienen de hace medio siglo, exactamente de 1969. Por esa época era yo alumno del Liceo de Linares, intentando llegar a la licencia secundaria y salvar la ya defenestrada Prueba de Aptitud Académica. En octubre de ese año vino a Linares, a dictar una charla, el Padre Alfonso Escudero. El sacerdote agustino era un erudito inatacable de las letras chilenas. En su conferencia, en el Museo se atosigaba de datos, fechas y detalles. En esa oportunidad fuimos llevados a la actividad por nuestra profesora de castellano, fallecida hace poco, Silvia Urra Vásquez. Asistió Horacio Bascuñán, a quien conocía de vista, quien se sentó a mi lado y me asombró las notas y apuntes que tomó de las palabras del expositor. En un preámbulo me dijo que las letras chilenas eran mitad desconocimiento y mitad olvido. La verdad que no dejó de llamarme la atención que alguien tuviese esas preocupaciones que eran extrañas, incluso en mi curso de sexto letras. Pero le respondí que el Padre Escudero sabía mucho, pero no llegaba al oyente de sus palabras rebosantes de conocimientos. Don Horacio anotaba con pluma de tinta en un block que hace años se vendían para cartas. Le interesaban los poetas, esencialmente los de corte social. A la hora de las consultas, preguntó al expositor si Carlos Sepúlveda Leyton dejó poemas. El Padre Escudero le respondió negativamente: “fue sólo prosista”, le comentó.

Al año siguiente, 1970, cuando iniciaba mis lecturas en la Biblioteca Nacional, me encontré con un artículo de don Horacio sobre el sabio sacerdote, quien había muerto por esos días. Sus palabas fueron elocuentes y justas para el escritor fallecido, recordando su nacimiento en Quinamávida. “Sus ensayos, dijo don Horacio, quedan como valioso aporte al estudio de los creadores de nuestro idioma, presente en 30 o más títulos o diseminados en sinnúmero de revistas o páginas destinadas alguna vez a la divulgación literaria”. No dejó de asombrarme que, pese a su juventud (aún no llegaba a los 30 años) tuviese esta admiración por los valores humanistas.

En el 2002, tal vez, un año antes o después, la Oficina de Referencias Criticas de la Biblioteca Nacional, bajo la dirección, en ese entonces, de mi querido amigo Juan Camilo Lorca, se dio a la tarea la subir a las redes digitales artículos sobre escritores chilenos. Una tarde, mientras él y sus ayudantes se afanaban en la selección, saltó a mi vista el escrito de don Horacio sobre el Padre Escudero, de El Heraldo del 22 de octubre de 1990. “Este, de todas maneras, le sugerí a Juan Camilo, retrata de notable manera al gran investigador”, pero revisando la carpeta de recortes, di con otro artículo, sin nombre, con una semblanza de don Horacio y un poema, titulado “La Huelga”, de El Heraldo del 29 de agosto de 1970. “Y te sugiero además éste” agregué. Accedió de buen grado mi amigo y don Horacio hoy está en los sitios digitales de la red, para todos los lectores de Chile y el mundo.

Es un autor que merece la recopilación de su poesía y escritos.

Un comunicador de Linares me avisó de su muerte, pero agregó un despectivo “Por si le interesa”.

Juzgue el lector.