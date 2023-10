Política 07-10-2023

Donoso (UDI) por reconstrucción tras temporales: El Gobierno se ha comportado de manera indolente con nuestra Región.

Una petición al Presidente de la República por medio de la Cámara de Diputados hizo el diputado de la UDI, Felipe Donoso, por medio de la cual le solicitó el 29 de agosto los antecedentes relativos al plan de reconstrucción para las zonas afectadas por las inundaciones en las regiones del Maule, del Biobío y de OHiggins, por intermedio de la Ministra de Obras Públicas y los Ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo.

Lamentablemente sostuvo el parlamentario gremialista hasta la fecha no he recibido respuesta por parte de las autoridades, lo que a juicio del legislador por El Maule demuestra una absoluta indolencia y desconexión con la realidad de los chilenos.

En concreto, indicó Donoso, pedí detallar el plan de reconstrucción para las zonas afectadas, pero también los cambios presupuestarios para reconstruir las viviendas.

En la misma línea, agregó que en Obras Públicas, queríamos saber cómo vamos a recuperarlos caminos, cómo vamos a recuperar las formas de riego, cómo vamos a recuperar, en definitiva, los campos

En Agricultura, cómo vamos a ayudar no sólo a los agricultores del Indap, sino a todos aquellos que se han sido afectados gravemente al perder la capacidad de cosechar la tierra, de regarla, incluso de conducir sus cosechas con posterioridad, indicó.