Durante este verano en Linares: Carabineros realizaron campaña para reforzar prevención de incendios forestales en zona cordillerana

Un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos rurales, los que pueden estar cercanos a hogares, propagándose por medios de árboles, matorrales u otros.





Los siniestros forestales se propagan sobre todo cuando existen altas temperaturas y vientos de envergadura, ambos factores reunidos pueden ser fatales; ya que ello genera pérdidas de viviendas, fuentes de trabajo y hasta la pérdida de vidas.



En este sentido, los Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1era.Comisaría de Linares en el sector cordillerano de Achibueno se enfocaron en la prevención para educar y orientar a los residentes del sector y algunos turistas que aún quedan por esta área sobre cómo evitar y que hacer en caso de ser testigos de un incendio forestal.



Llamando a las personas a no encender fuego al aire libre, salvo en lugares claramente habilitados para ello. En caso de realizar una fogata, hacerlo en lugares despejados de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder. Además, de delimitar la zona del fuego para impedir o evitar que se propague.



Por su parte el Comisario (S) de la 1era.Comisaría de Linares Capitán Juan Francisco Fuentealba mencionó que los funcionarios policiales durante los últimos meses han estado trabajando especialmente en la prevención de los incendios forestales, sobre todo por los acontecimientos viviendo durante el verano “ Las acciones preventivas y de seguridad se han realizado en todo el sector jurisdiccional, de diferentes maneras con el fin único de llegar a la ciudadanía y crear conciencia de la importancia de hacer las denuncias en el momento apropiado, además de mantener cada una de los consejos para no ser responsables de los siniestros; Carabineros continuará realizando diversas campañas de autocuidado, además de conservar una activa presencia policial por los lugares en los que pudieran desarrollarse catástrofes de esta índole” finalizó el oficial.



Algunas de las recomendaciones de importancia son no lanzar colillas de cigarrillos encendidas en las rutas o caminos; jamás dejar basura en parques naturales ni en sitios solitarios con malezas; no realizar fogatas en sectores que no sean apropiados para ello; no realizar quemas de pastizales.



No olvidar que ante cualquier emergencia se pueden comunicar al fono 133 de Carabineros de hile, 132 de Bomberos de Chile o al 130 de Conaf.