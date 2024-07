Opinión 24-07-2024

El deporte, el mejor aliado del cerebro



José Joaquín Álvarez Opazo, académico de la carrera de Entrenador Deportivo, UNAB Sede Viña del Mar.



El cerebro es el centro de control de nuestras capacidades cognitivas, emocionales y físicas, y hacer que funcione correctamente es básico para una buena salud. Sin embargo, el cerebro no es un órgano estático, sino que se adapta y cambia según las experiencias y los estímulos que recibe. Por eso, es fundamental mantenerlo activo y estimularlo con actividades que lo desafíen y lo enriquezcan. Una de las mejores formas de hacerlo es practicando deporte.

El deporte tiene múltiples beneficios para nuestro cerebro, tanto a nivel cognitivo como emocional. Al hacer ejercicio, mejoramos el flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro, lo que favorece el funcionamiento de las neuronas y la formación de nuevas conexiones sinápticas. Esto se traduce en una mejora de la memoria, la atención, la concentración, la creatividad y el aprendizaje.

Además, el deporte libera sustancias químicas que regulan nuestro estado de ánimo, como la dopamina, la serotonina y las endorfinas. Estas sustancias nos hacen sentir bien, reducen el estrés, aumentan la autoestima y previenen la depresión. El deporte también nos ayuda a socializar y a divertirnos, lo que contribuye a nuestro bienestar mental.

Pero no todos los deportes tienen el mismo efecto en el cerebro. Según diversos estudios, los deportes de equipo, como el fútbol, el basquetbol o el voleibol, son los que más benefician a nuestro cerebro, ya que implican una mayor coordinación, comunicación, planificación y toma de decisiones. Estos deportes estimulan el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que nos hacen más inteligentes y felices.

Por otro lado, los deportes aeróbicos, como correr, nadar o montar en bicicleta, también son muy beneficiosos para el cerebro, ya que aumentan la producción de una proteína llamada BDNF, que favorece la neurogénesis y la plasticidad cerebral. Esta proteína es clave para prevenir y retrasar el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer o el párkinson.

Como podemos ver, el deporte es el mejor aliado del cerebro para mantenerlo sano y joven. Sin embargo, en Chile, muchas personas no le dan la importancia que se merece a la salud cerebral. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Chile es el país con mayor prevalencia de depresión en América Latina, con un 9,7% de la población afectada. Además, se estima que más de 200 mil personas padecen alzhéimer y que cada año se producen más de 25 mil casos de accidentes cerebrovasculares.

Estas cifras son preocupantes y nos muestran la necesidad de tomar conciencia sobre los cuidados del cerebro y la prevención de las enfermedades que lo afectan. Por este motivo, hacer algún tipo de actividad física de forma regular y disfrutar de sus beneficios es fundamental. No solo mejorarán su salud física, sino también su salud mental. Y recuerden: un cerebro sano es un cerebro feliz.