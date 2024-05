Opinión 18-05-2024

EL ESCUDO DE LINARES… ¿REPRESENTA A LINARES?

Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia



Hace ochenta años, Linares preparaba los festejos del sesquicentenario de la ciudad. El Alcalde Hugo Baeza Palacios, quien elaboró el programa preliminar desde 1943, convocó a una amplia reunión a todos los sectores (antes se hablaba mucho de las “fuerzas vivas”) a fin de escuchar opiniones y sugerencias. Por esa fecha coincidían en aniversarios Talca, Curicó y Rancagua.

Respecto de la ciudad de Curicó, sus autoridades decidieron rehacer totalmente el escudo de armas, despojándolo de símbolos monárquicos. He aquí el motivo de nuestra nota.

La reunión se realizó el 27 de julio de 1943, en los salones del antiguo edificio municipal. Se pensaba en un programa que atrajera la atención de todos, desde el Presidente de la República para abajo.

El año 1944, que era de elecciones municipales, se inicia con la publicación de una larga carta del Dr. Manuel Casanueva, quien dice que no hay que celebrar, por cuanto Linares era la ciudad marginada: del ferrocarril de Yerbas Buenas a Putagan y Constituciòn, aún no se construía el nuevo hospital, que ya lo tenían otras ciudades, no se contaba con rayos X y para colmo de males el camino longitudinal pasaría a varios kilómetros de la ciudad, cuando debía hacerlo por el centro de Linares.

El Alcalde Baeza la responde que es mejor sumar que restar.

El 21 de enero se resuelve postergar los festejos para la segunda quincena de octubre. La razón era simple: los poderes públicos negaron recursos para el programa.

En los comicios municipales es electo Alcalde Alberto Camalez. Pese a la reunión de 1943, un año después, se había avanzado muy poco. La comisión ejecutiva sesionó no más de tres veces.

El Alcalde Camalez asume con decisión los desafíos. Contacta a los parlamentarios (Ulises Correa principalmente) para la gestión financiera. Al margen de las obras públicas: canal Putagan, el puente del Emboque, el pavimento a Colbùn, Camalez pone su afán en cuatro obras que el juzga permanentes: el himno de Linares, el monolito de los fundadores, la bandera y el escudo.

Pero las fechas se cambian nuevamente: de la primera quincena de octubre, se trasladan al lapso entre el 4 y el 13 de noviembre.

El monumento a los fundadores lo diseña el artista santiaguino Carlos Sotomayor Román. Hay protestas de varios sectores. Piensan que estas obras debieron discutirse en Linares y con el máximo de opiniones. Pulgares abajo.

El escudo se hace en Santiago al igual que la bandera. El investigador don Manuel Quevedo Méndez nos comentó haber conocido a descendentes del autor de esta obra, pero no recordó los apellidos. Se supone fue también creación de Sotomayor Román. Ambos símbolos, bandera y escudo, se exhiben en una vitrina. Las protestas se multiplicaron. Es más, varios artistas linarenses se ofrecen para diseñar algo más cercano a la ciudad. En El Heraldo del 3 de mayo de 1944, alguien con el seudónimo de CAPITOL, hace añicos a los símbolos presentados.

Tal como lo discutimos hace un tiempo, se rebate el nombre de “Villa de San Ambrosio de Linares”, toda vez que ya se sabía no era el de la ciudad, además se rechaza el que se ubique una corona en su cima, por cuanto Chile es república y no monarquía. Para remate, se dice, ese tipo de corona es de hidalgo, el rango más bajo de la aristocracia castellana y la cruz es de origen griego. Se pide conocer las bases con que se contrató esta obra y los precios pagados. La Alcaldesa subrogante Berta Uribe debe dirimir y responder.

Tampoco agrada el celeste de la bandera, que representa la paz y la simpatía, toda vez que Linares tiene un pasado bélico del cual se enorgullece.

El broche de oro viene con la publicación de la Historia de Linares, escrita por el curicano don Juan Mujica, quien, a falta de textos, rellena capítulos con la vida de los Borbones. Se rechazan los quinientos pesos que costó la obra. Don Julio Chacón hace picadillos el libro.

Lo decíamos en el titular… ¿No será tiempo de revisar los símbolos heráldicos de la Villa de Linares?