El FOSIS continúa capacitando y financiando inversiones para fortalecer a los emprendedores maulinos



En toda la Región del Maule el Gobierno sigue desplegando sus herramientas y beneficios para otorgar oportunidades y apoyar efectivamente a las y los emprendedores, a través de un trabajo focalizado y dirigido a aquellos territorios o comunas priorizadas como clave en materia de vulnerabilidad, siendo ejecutado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.

En ese marco y en 3 zonas distintas, en los últimos días se llevó a cabo igual cifra de actividades de clausura y certificación del Programa Emprendamos que, con capacitaciones y recursos, favoreció en total a 180 usuarias y usuarios del FOSIS pertenecientes a las comunas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Longaví, Retiro, Parral, Constitución, Teno, Rauco, Romeral, Vichuquén, Licantén, Hualañé, Curicó, Río Claro, Pelarco, San Rafael, Talca, San Clemente, Pencahue, Maule, Curepto, Constitución, Empedrado, Sagrada Familia, Molina, Colbún, Yerbas Buenas, San Javier y Villa Alegre.

Una de estas emprendedoras es Alejandra Sepúlveda, de Río Claro, quien instaló un local de comida rápida y trabaja junto a su esposo en la Población Los Copihues. A su juicio el impacto generado por el FOSIS es “excelente. Postulé muchas veces hasta que me resultó y me puse a llorar de alegría cuando supe y hoy doy gracias a mis hijos porque por ellos nace esta oportunidad de trabajo. Las capacitaciones fueron muy buenas para ayudarnos a crecer. Quiero llegar a ser una gran emprendedora”.

En similar línea está Daniela Norambuena, de Sagrada Familia. Posee un mini salón de belleza, pero muy completo. Lo tiene hace 5 años, comenzando desde el living de su casa y se ha podido ir ampliando. “El curso del FOSIS fue muy bueno en todo sentido, en cuanto a conocimientos y también muy bueno por las herramientas. Me pude equipar de mejor manera gracias al FOSIS”, aseguró.

Conceptos parecidos expresó Nicole González, de Pelarco, dedicada al arriendo de vajillas y elementos para eventos. Ahora quiere ampliarse para ofrecer servicios de banquetería. El FOSIS “es genial. Todos apoyan súper bien”, subrayó.

De esta manera el FOSIS sigue capacitando y entregando recursos para fortalecer el emprendimiento maulino, culminando estos procesos con certificaciones que a partir de este año han incorporado dinámicas de evaluación del Programa Emprendamos, actividades lúdicas y recreativas, además de premios y sorpresas para las asistentes.

A juicio de Patricio Uribe, Director Regional del FOSIS, estamos “cerrando un proceso muy interesante donde hemos conocido 180 experiencias distintas y muy importantes que buscan mostrar los talentos que hay en cada rincón del Maule, los cuales son mayoritariamente de mujeres. Ahí hay mucha superación, esfuerzo y compromiso de las ideas que en algún minuto soñaron y que hoy se transforman en realidad gracias al compromiso y apoyo del FOSIS”.