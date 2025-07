Opinión 23-07-2025

El hombre ,un imitador ancestral

.

Luis Flores Tobella



Desde los orígenes ,el ser humano ha encontrado en la naturaleza un espejo para su existencia .observó a los animales para cazar para defenderse para construir refugios y también para formar alianzas ,al igual que los lobos cazan en manadas o los simios organizan jerarquías de poder , el hombre imitó estos comportamientos con una inteligencia que le permitió perfeccionarse, Pero ese perfeccionamiento también sembró semillas de destrucción. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia ,agruparse para vencer el peligro ,se convirtió en un hábito para someter a otros .desde las tribus hasta los imperios ,desde las corporaciones hasta los partidos políticos ,la conducta humana ha seguido ese patrón, atacar ,debilitar, dominar y lo más inquietante :Muchas veces sin importar los medios.

Hoy la sociedad moderna cree haberse desprendido de su pasado animal . Pero al mirar más de cerca ,esa herencia sigue viva . en el mundo laboral ,donde se forman grupos para excluir a otros o silenciar .En la política donde se usan estrategias de jauría para desacreditar al rival .

En lo social ,donde el miedo al aislamiento lleva a muchos a unirse a cusas no por convicción sino por necesidad de pertenecer. ¿Hemos evolucionado realmente , o simplemente aprendimos a disfrazar nuestros antiguos instintos con trajes elegantes y discursos civilizados ?. La imitación ya no es solo física hoy imitamos ideas, gestos modas pensamientos sin preguntarnos si nacen de nosotros o si son parte de un mecanismo de adaptación automática.

Tal vez ha llegado el tiempo de desobedecer lo aprendido de la manada ,de atrevernos a una conciencia más elevada ,más libre .No para negar de nuestras raíces animales, sino para superarlas .

Solo cuando el ser humano deje de imitar por miedo, por poder o por costumbre, podrá crear un nuevo lenguaje de convivencia uno que nazca de la conciencia con responsabilidad ,no de la repetición .