Opinión 09-11-2023

El hombre una vez más ha perdido toda sensibilidad, bondad y racionalidad

“La historia no nos ha enseñado nada “. Dejamos libre el gen más negativo del la raza humana.

Hoy nos muestra una vez más lo insospechado e inesperado que es el ser humano; Guerras, odios, injusticias, rencores; un ser insatisfecho desde que tiene un grado de conciencia, la dominación prima desde el origen del hombre; La división la insatisfacción el deseo de querer lo que tiene el otro lo que le hace falta. El no sentirse valorado trae como consecuencias tantas amarguras en el transcurso de sus vidas que en su corazón vive su angustia por no alcanzar ni lograr lo que establece según él sus mejoras y prioridades.

El hombre feliz no daña a nadie al contrario ayuda colabora, aporta para ver al otro mejor; el verdadero ser sabe ser feliz con lo que tiene, vive y disfruta cada momento.

Al agruparse las personas ante el altísimo pueden compartir un pedazo de pan, una copa de vino un abrazo un saludo de paz; una vez saliendo de este lugar se olvidan de todo sentido de arrepentimiento y culpas.se olvidan rápidamente de ser hermanos, humildes y respetuosos ,el hombre es el ser más paradójico.

SADHGURU: Es fácil amar a Dios porque siempre es fácil amar a alguien que no está aquí ahora. Pero si tienes que amar a alguien que está sentado a tu lado en este momento, eso ya es una tarea más difícil.

El ser que es capaz de dominar sus propios impulsos, emociones; puede alcanzar las más grandes virtudes. Si logra maravillarse con las cosas más sencillas que les da la vida, este ser, está dispuesto a estrechar sus manos con otro con un verdadero sentido de unidad, solidaridad y admiración por el otro; valorar al otro; éste ,no establece divisiones ni discordias Y no tiene rencores con nadie, es un hombre feliz.

No dejes que tus genes ancestrales afloren y dominen tus EMOCIONES Y ACCIONES.







Luis Flores Tobella