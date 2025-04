Opinión 27-04-2025

EL ORIGEN LINARENSE (Y VILLALEGRINO) DE CARABINEROS DE CHILE

JAIME GONZALEZ COLVIULLE

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA





Ante el aniversario número 98 de Carabineros, es interesante destacar algunos hechos inéditos que dicen relación con nuestra provincia y esta prestigiosa institución.

Ahora bien, desde 1926 era Gobernador del Departamento de Loncomilla don Alfredo Illanes Benítez, nacido en Villa Alegre en 1895 y fallecido en esta misma ciudad en 1983, quien fue regidor por su ciudad natal en 1918 y Alcalde desde 1921 a 1924 y luego en 1926, debiendo renunciar al ser designado Gobernador del Departamento de Loncomilla el 6 de marzo de 1926.

Don Alfredo Illanes conocía de cerca el problema de las policías municipales, cuya jurisdicción era estrictamente el territorio comunal y, ante un delito, no les era permitido perseguir a los delincuentes más allá de esta frontera legal.

Según dos cartas que obran en nuestro archivo, una del 10 de febrero de 1927 dirigida por don Alfredo a su hermano Osvaldo, quien era abogado y sería más tarde miembro del poder judicial hasta alcanzar la presidencia de la Corte Suprema, le refiere que, “en la conferencia con el Ministro del Interior don Carlos Ibáñez del Campo”, le hizo notar esta situación de la policía, que dejaba sin castigo e impunes los delitos, especialmente de abigeato que ocurren en los campos, detalla los problemas que ello causa y manifiesta que al señor Ministro le pareció de interés lo que se le expuso y prometió preocuparse, pidiendo a su edecán que tomase nota.

El 7 de abril de 1927, el Coronel Carlos Ibáñez del Campo asumió la Vicepresidencia de la República y de inmediato puso en marcha su postulación a la Primera Magistratura, partiendo ésta desde Linares.

El 1 de abril de 1927, se formó en Linares el primer comité del país para impulsar la postulación de este ilustre linarense a la Moneda. Él estuvo integrado por Armeliano Bobadilla, Eduardo Cañas Lira, Alfredo Illanes Benítez Reinaldo Lara y Celinda Duque, Directora del periódico “La Estrella” de Linares, invitándose a don Carlos Ibáñez del Campo.

La invitación fue aceptada, mediante telegrama enviado desde La Moneda, quedando el homenaje fijado para el domingo 17 de abril de 1927, llegando Ibáñez del Campo a Linares el sábado 16 de abril, junto a algunos Ministros de Estado.

En todas estas actividades, tuvo importante gestión el Gobernador de Loncomilla, don Alfredo Illanes, quien visitó varias veces la Intendencia de Linares para este efecto.

El banquete en homenaje al Coronel Ibáñez, con su proclamación, desde Linares, a la Presidencia de la República, se efectuó el domingo 17 de abril en el Teatro Victoria.

En esa ocasión, el Gobernador del Departamento de Loncomilla, don Alfredo Illanes Benítez recordó al Vicepresidente su entrevista de febrero pasado, referido a la situación de las policías comunales, a lo que éste respondió: "quédese tranquilo Gobernador que no he olvidado su preocupación que es también la mía”.

La decisión final se sucedió exactamente diez días después, el 27 de abril de 1927, cuando el Mandatario dicta el Decreto 2484, firmado por el Ministro del Interior Capitán de Fragata Carlos O. Frôdden Lorenzen. El cuerpo legal se conoce en su parte resolutiva, pero además existen cuatro páginas que instruyen sobre las medidas administrativas a efectuarse.

En consecuencia, la iniciativa de crear la institución policial, refundiendo las ya existentes y haciéndolas más expeditas para combatir el delito, se gestó en nuestra provincia por el destacado vecino de Villa Alegre, según detalles y antecedentes que entregamos.

Ahora bien, uno de los primeros retenes en crearse en la Región del Maule fue el de Putagán, en Villa Alegre y este fue inaugurado por el propio Presidente Ibáñez en agosto de 1927 y bendecido por el Padre Bernardino Abarzúa, quien más tarde sería Capellán de la Escuela Militar.

Es edificio, de corredores y tejas, se mantuvo en pie hasta el sismo del 27/F y hoy fue reconstruido con un moderno inmueble.

De la obra “Carabineros de Chile en la Región del Maule” de Jaime González Colville