Nacional 05-09-2024

Elecciones Regionales y Municipales en dos días: modificaciones legales y medidas de seguridad



El Servicio Electoral informó que son 15. 450. 377 personas las que están habilitadas para sufragar el próximo 26 y 27 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales. Cada una de ellas podrá elegir qué día acudir a las urnas: sábado o domingo. No ambos días. Una facilidad para para que cada persona pueda decidir el día que le convenga.

La elección en dos días es una de las principales modificaciones legales de la ley 21.623 que perfecciona el sistema electoral, además establece el uso del lápiz pasta azul de forma definitiva. Antes se había utilizado solo transitoriamente.

El bono para las personas que ejerzan las funciones de vocal de mesa receptora de sufragios será el equivalente a $28.284, y se pagará por cada día en que efectivamente ejerzan la función de vocal. Es decir, quienes cumplan con la labor de vocales durante los dos días de la elección, podrán acceder a un bono de casi 60 mil pesos.

El Presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, hizo alusión a las multas para quienes no sufraguen en octubre. Se trata de una multa a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales. Es decir, casi 33 mil pesos.

No se aplicará la sanción a quienes, el día de la elección: se encuentren enfermos; ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación; y que no hubiesen podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local.

Asimismo, la ley publicada permite ahora a los trabajadores ausentarse durante tres horas, a fin de que puedan sufragar o excusarse según corresponda, sin descuento de sus remuneraciones.