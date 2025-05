Social 03-05-2025

Emprendedoras mejoran su conocimiento digital y tecnológico para aumentar ventas a través de redes sociales

- Profesional del diseño gráfico les enseñó contenidos relacionados a creación de páginas para ventas, estilización de redes sociales, capacitación en fotografías, marketing digital y uso de Canva, entre otros aspectos, buscando fortalecer sus herramientas y recursos personales en el manejo de redes sociales y digitalización de sus actividades económicas



“De marketing y del mundo digital sabía muy poco, pero con estas herramientas que nos entregaron creo que seré capaz de difundir más y mejor mi negocio, ampliarme a las redes sociales y captar más clientes, lo cual me tiene muy contenta”, resume María Cecilia Soto tras su participación en una capacitación impulsada por el Gobierno.

Así fue como 20 emprendedoras de la comuna de Retiro, pertenecientes al Programa Familias y que desarrollan una actividad laboral independiente, con o sin formalización, se capacitaron, mejoraron e incrementaron su conocimiento digital y tecnológico.

Aquello fue posible gracias a una inversión social de 6 millones de pesos a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, contando con el acompañamiento del FOSIS y siendo ejecutada por la Municipalidad de Retiro, bajo la Iniciativa Local denominada “Emprende Retiro, Impulsa tu Futuro”, cuya certificación se efectuó en la comuna de Parral.

“Esto es parte de un proyecto nacional, llamado Fondo de Iniciativas Locales, y Retiro se adjudicó estos recursos para fortalecer las habilidades y las capacidades de emprendimiento de cada jefa de hogar, a través de la enseñanza de estas técnicas digitales que sin duda fortalecerán cada uno de sus negocios”, contextualizó Isabel Salinas, Encargada Regional del Programa Familias.

De esa forma, un profesional del diseño gráfico entregó a estas emprendedoras contenidos relacionados con creación de páginas para ventas, estilización de redes sociales, capacitación en fotografías, marketing digital y uso de Canva, entre otros aspectos, buscando fortalecer sus herramientas y recursos personales en el manejo de redes sociales y digitalización de sus actividades económicas, para que hagan crecer sus negocios mediante el uso de diversas tecnologías, como asimismo ampliar su clientela y ventas, difundiendo a través de distintas plataformas sus respectivos emprendimientos.

“Antes tenía una idea muy general, pero pensar en la difusión y en el atractivo del producto o del proceso cuando el producto es elaborado y llega a las manos del cliente, nunca se me había ocurrido y eso ahora puedo plasmarlo, lo cual me ayudará mucho a captar nuevos clientes y ventas”, agregó Bárbara Aguilera.