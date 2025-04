Social 27-04-2025

Emprendedores afectados por lluvias e inundaciones recuperaron sus negocios gracias al apoyo del Gobierno Regional y el FOSIS



En el segundo semestre de 2023 hubo 2 eventos de lluvias, fuertes vientos e inundaciones que afectaron al Maule, sufriendo particularmente las comunas de Licantén, Hualañé, Curepto y Constitución, el desborde de ríos y esteros, además de anegamientos, resultando su área productiva y comercial gravemente dañada.

Tras ello surgió la iniciativa desde el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, y con recursos aportados por el Gobierno Regional del Maule, gracias a la aprobación de parte de los Consejeros Regionales, de apoyar precisamente a quienes cuyas actividades económicas autónomas se vieron afectadas total o parcialmente, con el objetivo de beneficiar a emprendedores (as) formalizados y así ayudar a reactivar su economía personal, familiar y zonal.

Así durante los últimos 5 meses, el Programa Emprendamos Emergencia Temporal MIPYMES financió 121 planes de negocios a emprendedores/as formalizados, mejorando sus competencias tras un proceso de capacitaciones y de acompañamiento. Ellas y ellos corresponden a Licantén (50), Hualañé (19), Curepto (37) y Constitución (15).

La inversión total de este proyecto fue de $321.852.000, mientras que la inversión directa por cada usuario correspondió a $2.000.000.

Jaqueline Barrientos pertenece a Licantén. Fue “afectada por la crecida del río (Mataquito) y me inundé 2 veces y gracias a la ayuda del Estado hemos podido salir adelante con los diferentes fondos que se han dispuesto. No solo el río nos afectó, sino que también el cierre de la planta (Licancel) porque en un momento quedamos de brazos cruzados y tampoco había clientes que compraran nada. Afortunadamente con el esfuerzo personal y estas ayudas nos volvemos a poner de pie y a trabajar para un mejor desarrollo de nuestra comuna, la región y el país”, sostuvo tras la ceremonia de clausura y certificación de esta iniciativa, desarrollada en dicha comuna.

Andrea Soto, Directora Regional del FOSIS, agregó que “terminamos un proceso de 5 meses que fue muy significativo e incorporó la entrega de un bono de 2 millones de pesos que permite que cada uno de ellos pueda recuperar y retomar sus negocios y mejorar la calidad de vida suya y la de sus familias”.

A su vez, el Gobernador Regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, quien ha sido enfático en relevar la importancia de potenciar a las y los emprendedores locales, resaltó que ellos son el motor del crecimiento de nuestra querida y hermosa región.

Asimismo, el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, quien ha sido partícipe de la reconstrucción de los lugares más afectados por las inundaciones de junio y agosto de 2023, subrayó este “trabajo conjunto del FOSIS y del Gobierno Regional, que se complementa con toda la labor desarrollada durante 2023 y 2024 por el Gobierno central para poder reponer y avanzar con el levantamiento de nuestra región. Hoy llegan los recursos necesarios para recuperarse y ponerse de pie con recursos frescos que permiten solventar el trabajo y los emprendimientos de estas 121 personas”.

Finalmente el Senador, Juan Antonio Coloma, indicó que “esto es parte de la unidad del Gobierno Regional, organismos como el FOSIS, el Gobierno y el Parlamento, que han financiado los recursos adecuados para apoyar a estos emprendedores”.