17-08-2025

En prisión preventiva quedó abogado maulino por reiteradas estafas a clientes



Por tres delitos fue formalizado el imputado Cristián Cabrera Díaz, luego de que la Fiscalía lograra acreditar su participación en diversos hechos que afectaron a las personas que confiaron en él para la ejecución de diversos trámites jurídicos.

A cargo de la investigación está el Fiscal de Talca Carlos Altermatt, nombrado por el fiscal regional Julio Contardo, a fin de dar mayor trasparencia a la investigación, quien señala que "en el juzgado de garantía de Curicó se desarrolla la audiencia de formalización del imputado por dos nuevos hechos que se suman a otros cinco, por los cuales había sido ya formalizado en octubre del año pasado por delitos de estafa respecto de personas que requerían de sus servicios profesionales como abogado para que los representara en distintos procesos judiciales. Estos hechos – como se señaló – se dan en contexto de sus ejercicio profesional como abogado y que el imputado mediante el engaño y con el propósito de que las victimas dispusieran patrimonialmente a su favor, le solicitaba diversas sumas de dinero supuestamente al pago de sus honorarios y de gestiones judiciales que eran inexistentes y que simulaba realizar en estos procesos judiciales, llegando incluso en algunos casos a falsificar comprobantes de depósitos judiciales a fin de justificar la suma de dinero requerida por las víctimas. Al imputado se le formaliza por delitos de estafa, prevaricación del abogado y falsificación de instrumento público. Por ello la fiscalía solicita la medida cautelar de prisión preventiva la fue acogida por el tribunal por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Se pudo establecer su participación en virtud de las denuncias de las víctimas en virtud de las diligencias autónomas desarrolladas por la fiscalía y además por las encomendadas a realizar por la Policía de Investigaciones de Curicó”.

El imputado fue enviado a la cárcel de Linares mientras se lleva a cabo el tiempo de la investigación fijado en cuatro meses.



