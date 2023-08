Policial 11-08-2023

En prisión quedan sujetos detectados por can de Carabineros en el Maule transportando droga.



Basados en servicios estratégicos e investigativos en el área de detección de drogas por parte del personal de la Sección Especializada OS-7 Talca, se logra fiscalizar en la Ruta 5 Sur - exactamente en el km. 237 en el sector de San Rafael – a un vehículo que gracias al trabajo del can “Layka” marca positivo en el maletero del móvil la presencia de droga.

Tras este trabajo, realizado con el apoyo de funcionarios del Retén Camarico, se desarrollaron los registros correspondientes, encontrando en el interior del vehículo 572 gramos de marihuana; 29 gramos 300 miligramos de pasta base de cocaína; 90 gramos 500 miligramos de clorhidrato de cocaína; 98 gramos de cafeína; una balanza digital, 2 teléfonos celulares, 22 mil pesos en dinero en efectivo además, de incautar el automóvil marca Kia, modelo Morning año 2019 color plateada, en el que se trasladaban los individuos; el cual no mantenía encargo por algún determinado delito, pero es materia de la propia investigación en curso. La droga por su parte, fue remitida al Servicio de Salud del Maule.

Por instrucción del Ministerio Públicos los sujetos fueron pasado a control de detención donde la fiscal subrogante de la fiscalía de Flagrancia María Christina Montecino, formalizó cargos en contra de los tres sujetos por el delito de tráfico de droga y solicitando la prisión preventiva. Se fijó además un plazo de investigación de e tres meses.

El Jefe de la Sección Especializada OS7 Talca, Capitán Paolo Alvear mencionó la forma en que se actuó durante el procedimiento policial “Se logró fiscalizar un automóvil con tres integrantes en su interior, todos chilenos y, junto a nuestros canes detectores de drogas incautamos diferentes tipos de drogas y otras especies afines; además de incautar el vehículo en que se trasladaban los hombres, ya que pese a no tener encargo por algún delito en especial, es parte de la investigación en curso que se mantienen de los hechos ya relatados” dijo el Jefe de la Sección Especializada OS-7 Talca.

De esta forma los imputados, todos chilenos, identificados con las iniciales J.A.A.M de 31 años, C.A.M.B de 41 años y C.H.S.B de 26 años, fueron enviados a prisión gracias este procedimiento.