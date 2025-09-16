Política 16-09-2025

Encuesta Criteria entrega preferencias presidenciales post- debate en tv.



El reciente domingo, se publicó la Encuesta Criteria, post debate presidencial en televisión. La cual muestra que Jeannette Jara (PC Unidad por Chile) se mantiene en primer lugar con un 29% de apoyo, misma cifra registrada la semana pasada.

En la segunda posición aparece José Antonio Kast (Partido Republicano), con un 27%, también sin variaciones. En tanto, la gran perjudicada tras el debate fue Evelyn Matthei (UDI Chile Vamos), quien sufrió una caída de cuatro puntos, quedando en 13%, aunque aún conserva el tercer lugar.

Entre quienes lograron avances figuran Johannes Kaiser (PNL), que subió un punto y alcanzó el 10%, consolidándose como la cuarta fuerza, y Harold Mayne-Nicholls, que escaló al 3%, situándose como el independiente mejor evaluado. Más atrás aparecen Franco Parisi (PDG) con un 7% estable, Marco Enríquez-Ominami con un 2% (+1) y Eduardo Artés con un 1% (+1). Por otra parte, el 8% de los encuestados aseguró que votaría nulo o en blanco.

La encuesta también midió posibles enfrentamientos en segunda vuelta. Ante Kast, Jara alcanzaría un 35% (-1) frente al 46% (+1) del republicano, con un 19% que votaría nulo o blanco. En un cara a cara con Matthei, la candidata de Chile Vamos se impondría con un 40% (-2) frente al 33% de Jara, mientras que el 27% optaría por nulo o blanco. En un eventual duelo entre Jara y Franco Parisi, la representante oficialista se impondría con un 34% (-2) sobre el 31% (+3) del líder del PDG, mientras el 35% declararía votar nulo o blanco.

