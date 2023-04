Política 06-04-2023

ENCUESTA DATA INFLUYE: 62% PIDE GRAN ACUERDO NACIONAL EN SEGURIDAD

Ayer fueron publicados los principales resultados de la encuesta Data Influye correspondiente a abril, de la consultora de opinión pública Tú Influyes. En la cual, un 62% opinó que debe haber un gran acuerdo nacional “con presencia del Gobierno, oposición, Fiscalía, Poder Judicial, alcaldes y policías”, para hacer frente al tema de seguridad y delincuencia.

En tanto, el 18% cree que es necesario “poner urgencia por parte del Gobierno a los proyectos legislativos ya existentes” y el 9% estima pertinente un “acuerdo legislativo entre la oposición y el Gobierno para apurar tramitación”.

También un 79% calificó como “crítica o desfavorable” la situación de seguridad en el país.

Respecto de las atribuciones de Carabineros, el 42% cree estar “muy de acuerdo” en aumentarlas y el 32% en aumentarlas “pero mejorando su preparación y capacitación”.

Sobre las denominadas “demoliciones de casas narco”, los encuestados plantearon en un 49% que “el narcotráfico seguirá tal cual, en otro sector cerca”, el 22% que “el narcotráfico disminuirá un tiempo y luego aparecerá”.

Respecto de la credibilidad en los apoyos que durante las últimas semanas distintos personeros han entregado a Carabineros, el Presidente de la República es quien tiene el más alto nivel con un 29% de quienes dicen “creerle totalmente”, sin embargo, es también una de las cifras más altas (47%) entre quienes dicen no creerle. Dicha lista continúa con el Subsecretario del Interior (28,8% le cree, 37% no le cree); la Ministra del Interior (28,6% le cree, 43% no le cree); dirigentes de Republicanos (26,8% le creen, 47% no le creen).

Finalmente, el apoyo a la gestión del Presidente Gabriel Boric disminuye en 7 puntos,

alcanzando un 31%, mientras que la desaprobación aumenta en 5 puntos, llegando al 54%.