Editorial 30-03-2023

Escasez hídrica



Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el texto que solicita al Presidente de la República que se aumente la cantidad de agua entregada por persona, en las zonas afectadas por la escasez hídrica.



En el documento se pide al Mandatario instruir a la Subsecretaría del Interior, a fin de duplicar la cantidad de agua potable a proporcionar. El objetivo es subir de 50 a 100 litros diarios por persona, en virtud de la normativa vigente para dichos territorios.

En sus fundamentos, la resolución precisa que el agua se entrega vía camiones aljibes cada 15 días, aproximadamente. Sin embargo, en ocasiones no sucede o existen atrasos en las entregas, lo que aumenta la dramática situación de miles de familias.

A lo anterior, se suma que la cantidad otorgada sólo alcanza para consumo humano y aseo personal limitado. No es suficiente para uso sanitario, ni tampoco para los animales. Todo esto, en un contexto de una pandemia de Covid-19 que no concluye, que exige el constante lavado de manos para prevenir los contagios.

En tal plano, se llama a ser concordantes con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicha entidad señala que el ideal para satisfacer plenamente las necesidades de consumo e higiene es de 100 litros diarios por persona, a fin de minimizar los riesgos a la salud asociados a una mayor falta de agua.