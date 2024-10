Opinión 10-10-2024

ESCRIBIR LA HISTORIA DEL LICEO DE LINARES





Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia



Para nadie, del ámbito liceano y de quienes fueron sus alumnos, es un misterio que trabajamos en la historia del Liceo que entera siglo y medio de vida en diciembre próximo. Recibimos el mandato del Alcalde Mario Meza tras una reunión donde, un grupo de profesores, más la dirección del Liceo, trataron de mostrar la forma y el modo de cómo realizarían esta obra. Hace más de un año dijimos varias veces que, para emprender este trabajo, sus autores debían estar ya en la Biblioteca Nacional revisando la prensa, desde 1875 adelante. Es más, la dirección del establecimiento recomendó para este objetivo, graciosamente, a quienes hicieron el trabajo de la biblioteca recuperando los libros allí depositados, labor en la cual se hace el catastro de las obras, pero no se habla de cómo se formó ese depósito de libros, que partió casi junto con la rectoría de don Baldomero Frìas, además de incurrir en varios errores que ya precisaremos.

La crónica liceana debe superar, creemos, las doscientas páginas. A ello es necesario agregar las imágenes. Está ya reconstruida la galería de rectores, que confeccionamos con Adrián Lara hace medio siglo y hoy, según se nos ha dicho, está extraviada. Hemos contado con la invaluable ayuda del escritor don Manuel Quevedo Méndez.

Ahora, hace días, mientras visitaba el Club Talca, buscando antiguas imágenes que nos encargó su directiva, advertimos que el rector Baldomero Frìas, tras desempeñarse como profesor del Liceo de Talca, firmó el acta de fundación del aristocrático centro piducano que hoy busca recuperar su pasado esplendor. Frìas Urrutia fue contemporáneo de otros profesores que ingresaron al Club y allí se discutió la necesidad de contar con un Liceo en Linares. Talca no sólo negaba la matrícula a los afuerinos, sino que rechazaba crear un establecimiento en Linares, toda vez que se luchaba por un nuevo edificio para ellos.

El domingo antepasado publicamos en un medio de prensa de Talca, donde escribimos dos veces al mes, una noticia que, ya era sabida por el establecimiento talquino: el liceo piducano no se fundó en 1827 sino que en 1840, por escritura notarial firmada por el Obispo Cienfuegos en noviembre de ese año. Tampoco fue dispuesta su creación por el Abate Molina ni destinó un peso para ello: su disposición testamentaria fue fundar en Talca una biblioteca o librería. Y lo hizo firme y taxativamente. Es más, una ley de 1899 le dio al plantel el nombre de “Liceo Cienfuegos”. Esa norma está vigente. Publicamos este trabajo en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia y enviamos una separata a cada estamento del colegio. Como siempre sucede en Chile, se optó por el silencio. Esto deja al Liceo de Cauquenes, fundado en 1837, como el primer liceo maulino.

Sabemos que puede ser duro para el orgulloso establecimiento talquino este balde de agua fría. Pero, lo hemos dicho: la historia es una ciencia exacta.

Nuestro Liceo también tiene errores en su pasado. Algunos debido a la irritación que provocaba en don Julio Chacón, el gran investigador linarense, el que un rector no lo invitara a una ceremonia de importancia o se hiciera algo en lo que él no hubiese tomado parte. La inauguración del busto de Baldomero Frìas en 1952 la “ninguneo” sin piedad en su revista “Linares”. Lo conocí bien a don Julio e hizo grandes cosas, pero era terco el hombre. Y no vaciló en torcer verdades cuando algo le incomodaba.

Trabajamos en la Historia del Liceo, de nuestro Liceo, que nos acogió en quinto año de humanidades cuando nuestro colegio formador de San Javier, nos “denegó la matrícula” (elegante fórmula para no expulsar) por incurrir en conductas indisciplinadas. Algún día hablaremos de ello.