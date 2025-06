Opinión 05-06-2025

“Espacio en Blanko”



(Jorge Alejandro Andrade Méndez)



El 6 de junio del 2011 comenzó este viaje,

una aventura radial que bautizamos como “Espacio en Blanko”.

Hoy, celebramos catorce años...

¡Catorce años al aire, catorce años latiendo junto a Linares y el mundo!

La vejez en una emisora no es desgaste,

es mérito y constancia,

es la silla que deja huella por las historias vividas,

por los silencios compartidos y las voces que resisten el tiempo.

Una hora diaria, sesenta minutos que se van volando,

como aves de paso dejando cultura en el viento.

Cada día, un tema.

Cada espacio, una chispa de conversación.

“Salud al Día” alivia el alma.

“Las Calles de Linares” nos recuerdan que cada adoquín guarda un secreto.

Allí, donde un enamorado se declaró bajo la farola

y una leyenda nació con el eco de sus pasos.

Mitos y leyendas,

reflexiones,

casos paranormales,

extraterrestres compartiendo almuerzo con autoridades,

curiosidades del mundo que nos hacen pensar, reír, o asombrarnos.

Todo cabe en este espacio, mientras haya oídos atentos y corazones abiertos.

La radio innovadora creyó. Y apoyó.

Y aquí estamos.

Catorce años de entrevistas a personajes típicos y no tan típicos:

el escritor, el poeta, el ajedrecista, el escultor,

el pintor que dibuja la sonrisa del oyente con su pincel de palabras,

el comediante, el emprendedor, el feriante.

Y en el centro, el alma de este espacio:

Alejandro Jalabran,

un locutor que no solo habla:

hace vibrar el tímpano, emociona el pecho, despierta la mente.

“Espacio en Blanko” no es solo un programa,

es una costumbre querida,

es parte del aire que respiramos cada semana.

Desde Linares, con emoción y respeto:

¡Felicitaciones por estos catorce años al servicio de la comunidad!

Que vengan muchos más…

y que nunca falte esa voz que hace del silencio, un arte.