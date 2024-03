Policial 02-03-2024

Especialista y “Ley de incendios”: “Más que leyes hace falta voluntad política”.

En la primera noche del Festival de Viña del Mar, la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti, mostró una pancarta con la frase “Ley de Incendios ahora”, con el objetivo de que se ponga pronta aprobación a las iniciativas que hoy están en el Congreso Nacional.

Se trata de dos proyectos de ley, uno presentado por el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González y otro por el Gobierno.

Para Jorge Morales, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach y ex director regional de Conaf, más que leyes lo que hace falta es voluntad política.

“Lo que necesitamos es voluntad, porque acá se piensa más en combatirlos que prevenirlos”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que el proyecto de ley presentado por el Gobierno no es una ley de incendios forestales para evitar que estos ocurran.

“La Conaf tiene una gerencia en combates de incendios forestales con un presupuesto de 140 mil millones de pesos al año y el 5% es usado para prevenir incendios forestales”, comentó, añadiendo que “cuando el Estado de Chile no tiene prioridad para prevenir eso se expresa en ese presupuesto”.