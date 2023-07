Nacional 04-07-2023

Estudiante fue encontrado muerto tras 13 días desaparecido en Concepción

Las autoridades informaron este lunes el hallazgo del cuerpo de Álex Torres, de 20 años, el estudiante universitario cuyo rastro se perdió hace 13 días en la ciudad de Concepción, capital de la Región del Biobío.

Luego de intensas labores de búsqueda, equipos especializados hallaron el cuerpo esta mañana en las profundidades de la laguna Lo Méndez, en la urbe penquista.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público señalaron que, a primera vista, no pueden confirmar o descartar aún la participación de terceras personas en la muerte del joven y que la respuesta recién se conocerá tras la realización de la autopsia que fue encargada al Servicio Médico Legal (SML).

Pese a ello, su padre, Álex Torres, dijo estar "seguro de que hay intervención de terceros".

"Mi hijo es pasivo igual que yo, no anda buscando pelea, no era ese tipo de gente", indicó.